Станцию «Политехническая» могут защитить от надстройки торговым центром

Комиссия по градостроительству Заксобрания Петербурга 12 декабря рекомендовала парламенту принять поправку, которая вернет вестибюль станции метро «Политехническая» в зону транспортной инфраструктуры ТИ в рамках второго чтения проекта нового Генерального плана города. Это сделает невозможной надстройку над станцией торгового центра.
Комиссия включила в пакет рекомендованных к принятию Заксобранием поправку главы фракции «Справедливая Россия — За правду!» Марины Шишкиной, и депутатов от «Единой России» Дениса Четырбока и Валерия Гарнеца о переводе участка, на котором располагается вестибюль станции «Политехническая», в зону ТИ.
В первом чтении «Политехническая» попала в деловую зону Д. В ней станцию метро можно было бы при реконструкции надстроить ТРК. Такое предложение было озвучено в 2020 году. «Фонтанка» показывала предложенный архитектурный облик станции с надстройкой торговым комплексом. Однако Градостроительный совет города отклонил это предложение.
Напомним, «Политехническая» вошла в число станций, реконструкция которых запланирована до 2030 года. В процессе реконструкции любой вестибюль можно достроить до торгово-развлекательного центра. Судя по всему, в случае с «Политехнической» это будет исключено.