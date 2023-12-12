Станцию «Политехническая» могут защитить от надстройки торговым центром

Комиссия по градостроительству Заксобрания Петербурга 12 декабря рекомендовала парламенту принять поправку, которая вернет вестибюль станции метро «Политехническая» в зону транспортной инфраструктуры ТИ в рамках второго чтения проекта нового Генерального плана города. Это сделает невозможной надстройку над станцией торгового центра.



Комиссия включила в пакет рекомендованных к принятию Заксобранием поправку главы фракции «Справедливая Россия — За правду!» Марины Шишкиной, и депутатов от «Единой России» Дениса Четырбока и Валерия Гарнеца о переводе участка, на котором располагается вестибюль станции «Политехническая», в зону ТИ.

