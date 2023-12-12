В Петербурге нашли альтернативу вырубке сквера для здания налоговой службы на проспекте Науки

Комиссия Заксобрания Петербурга по градостроительству 12 декабря рекомендовала парламенту в рамках второго чтения к проекту генплана принять поправку, которая переводит в «деловую» зону участок на улице Верности. Как рассказал «Фонтанке» автор поправки, депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов, это было сделано для того, чтобы появился альтернативный участок под строительство здания районной налоговой службы.



Амосов предложил установить деловую зону «Д» для участка площадью в 8,5 тыс. кв. м северо-западнее пересечения улиц Верности и Бутлерова, рядом с садом Верности. В этой локации в свое время собирались строить дельфинарий, но планы так и остались нереализованными.