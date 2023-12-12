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    В Петербурге нашли альтернативу вырубке сквера для здания налоговой службы на проспекте Науки

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    Комиссия Заксобрания Петербурга по градостроительству 12 декабря рекомендовала парламенту в рамках второго чтения к проекту генплана принять поправку, которая переводит в «деловую» зону участок на улице Верности. Как рассказал «Фонтанке» автор поправки, депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов, это было сделано для того, чтобы появился альтернативный участок под строительство здания районной налоговой службы.

    Амосов предложил установить деловую зону «Д» для участка площадью в 8,5 тыс. кв. м северо-западнее пересечения улиц Верности и Бутлерова, рядом с садом Верности. В этой локации в свое время собирались строить дельфинарий, но планы так и остались нереализованными.

    «Там просто голый участок земли, который используется под стихийную автостоянку, даже строительный забор сломан», — рассказал депутат. Этот участок — очень близко от сквера на проспекте Науки, 16, за сохранение которого борются жители. На этом месте, перед школой № 121, планируется построить семиэтажной здание налоговой службы Калининского района.

    По задумке автора, после того как участок на Верности (в первом чтении он получил зону отдыха Р1) переведут в деловую зону, его можно будет предложить правительству города как альтернативу, чтобы сохранить сквер и около 100 деревьев на проспекте Науки.

    «Там 4 тысячи подписей против этого строительства, многочисленные обращения — ко мне, к губернатору, к президенту. То есть там во все инстанции люди написали», — напомнил Амосов.

    Рассмотрение поправок к проекту нового генплана в Заксобрании состоится в среду, 13 декабря.

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    Сквер на проспекте Науки
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