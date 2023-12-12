В Петербурге на месте Северного рынка появится волейбольная база «Зенита»

На территории бывшего «Северного рынка» появится учебно-тренировочная база и арена на 5 тысяч мест, комплекс станет домашней площадкой волейбольного клуба «Зенит». Об этом «Фонтанке» 12 декабря сообщил глава фракции «Единая России» в городском парламенте Павел Крупник.



Ранее в этот день комиссия по градостроительству рекомендовала Заксобранию принять во втором чтении законопроекта о новом Генплане Петербурга поправку Крупника, который предложил перевести участок севернее пересечения Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова в деловую зону Д.