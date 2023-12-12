В Петербурге на месте Северного рынка появится волейбольная база «Зенита»

На территории бывшего «Северного рынка» появится учебно-тренировочная база и арена на 5 тысяч мест, комплекс станет домашней площадкой волейбольного клуба «Зенит». Об этом «Фонтанке» 12 декабря сообщил глава фракции «Единая России» в городском парламенте Павел Крупник.
Ранее в этот день комиссия по градостроительству рекомендовала Заксобранию принять во втором чтении законопроекта о новом Генплане Петербурга поправку Крупника, который предложил перевести участок севернее пересечения Светлановского проспекта и улицы Академика Байкова в деловую зону Д.
Общая площадь участка — 4,3 га. В действующей редакции Генплана территория в зоне Д, в первом чтении ее поместили в зону отдыха Р1. В ней можно размещать пляжи, объекты отдыха, туризма, физической культуры и спорта, санаторно-курортные и оздоровительные организации, сопутствующую инфраструктуру, в том числе, объекты гостиничного обслуживания, общественного питания, объектов здравоохранения и религиозные объекты.
Ранее Смольный отдал участок в аренду компании «Лидер», но в марте 2020 года договор был расторгнут. Инвестору, который планировал построить в этом месте культурно-оздоровительный комплекс — спортивное сооружение с ледовой ареной, не удалось признать в суде недействующим распоряжение о расторжении договора аренды.
Затем «Деловой Петербург» писал, что участок планировалось передать под гандбольный комплекс фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Как пояснил редакции автор поправки, к нему обратилась Всероссийская федерация волейбола. На этом месте должен разместиться волейбольный комплекс с ареной на 5 тысяч зрительских мест — будущая домашняя площадка волейбольного клуба «Зенит», а также академия с учебно-тренировочной базой, причем, и для классического, и для пляжного волейбола, и учебный корпус. Именно из-за корпуса, где будут проживать спортсмены, потребовался перевод в «деловую» зону, так как построить его в функциональной зоне Р1 невозможно. «Если бы это был чистый спорт, то можно было бы Р1 не менять на Д», — добавил Крупник.