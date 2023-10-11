«Кладбище первых строителей» оказалось вещдоком. Превращение пустыря в сквер снова откладывается

Земля на пустыре на углу Кронверкской и Сытнинской улиц, где местные жители хотят создать «Сквер первостроителей», стала вещественным доказательством в уголовном деле. Об этом сообщила 11 октября в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина.
«Эти обстоятельства, конечно, серьезно затрудняют изъятие участка из частной собственности в городскую для создания исторического парка с музейной функцией», — сообщила она.
По ее словам, речь идет об уголовном деле против Владимира Оксмана и Арсения Васильева, экс-руководителей застройщика ГК «УНИСТО Петросталь». В ее структуру ранее входило ООО «УнистоПетросталь Проект-Сытнинская», которое является собственником участка, на котором горожане хотят создать сквер. Сейчас, по данным СПАРК, владельцем компании является Илья Чернышев.
Претензии к Оксману и Васильеву возникли из-за проблемного ЖК «Тридевяткино Царство». По мнению следствия, они похитили деньги дольщиков, используя подконтрольные организации, в том числе ООО «Унисто Петросталь Проект-Сытнинская», сообщила Шишкина. «15 мая 2023 года предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с розыском обвиняемых. Об этом мне сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщила Марина Шишкина.
По ее словам, признание вещдоком означает, что земля выведена из гражданско-правового оборота. Ее нельзя передать городу, но невозможно и перепродать, разделить и присвоить новым собственникам. «Будем ждать дальнейших действий правоохранителей и готовить все участвующие в процессе официальные стороны к решению в пользу горожан», — резюмировала она.
О перипетиях участка на углу Кронверкской и Сытнинской улиц ранее рассказывала «Фонтанка». Участок в 2012 году на торгах купила компания «УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская», чтобы построить гостиницу. Ранее там стояли два исторических здания — доходный дом Т. И. Дурдиной и доходный дом лютеранской церкви Святой Марии, которые позже были признаны аварийными и снесены. Предполагалось, что компания должна восстановить облик фасадов. Вскоре там организовали обязательные археологические работы, в ходе которых обнаружили захоронения, датированные первой третью XVIII века. Место окрестили «кладбищем первых строителей Петербурга». В 2015 году участок включили в перечень ЗНОП.
После банкротства застройщика горожане начали самостоятельно облагораживать сквер, высаживая там кустарники и цветы. В 2021 году после жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург» участок очистили от не санкционированного благоустройства.