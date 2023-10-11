«Кладбище первых строителей» оказалось вещдоком. Превращение пустыря в сквер снова откладывается

Земля на пустыре на углу Кронверкской и Сытнинской улиц, где местные жители хотят создать «Сквер первостроителей», стала вещественным доказательством в уголовном деле. Об этом сообщила 11 октября в своем телеграм-канале депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина.



«Эти обстоятельства, конечно, серьезно затрудняют изъятие участка из частной собственности в городскую для создания исторического парка с музейной функцией», — сообщила она.

По ее словам, речь идет об уголовном деле против Владимира Оксмана и Арсения Васильева, экс-руководителей застройщика ГК «УНИСТО Петросталь». В ее структуру ранее входило ООО «УнистоПетросталь Проект-Сытнинская», которое является собственником участка, на котором горожане хотят создать сквер. Сейчас, по данным СПАРК, владельцем компании является Илья Чернышев.