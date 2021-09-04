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Кладбище нервов благоустроителей. В Петербурге выкосили «общественный сквер», который местные выращивали месяцами

Жители Петроградки, не дождавшись благоустройства от чиновников, вырастили собственный сквер на пересечении Кронверкской и Сытнинской улиц. Он пережил рекордную жару, но не пережил анонимной жалобы.

Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой
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Горожане несколько месяцев выращивали кустарники и цветы на участке в Петроградском районе. В свое время там хотели построить гостиницу, но обнаруженные останки заставили отодвинуть планы застройщика, который впоследствии обанкротился. Помочь в благоустройстве Беглов поручил району, но там спустя три года так и не нашли вариантов, как это сделать.

Накануне с триммерами на пустырь по Сытнинской, 11, пришли неизвестные рабочие, которые оставили после себя ровно скошенную траву. «Вся поляна была безжалостно выкошена. Вместе с цветами и кустами, которые соседи сажали в начале лета. Холили, лелеяли, поливали в эту адскую жару. Укрывали от сжигающего солнца», — сообщила «Фонтанке» 3 сентября местная жительница Марина Фурман.

Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой
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Заниматься пустырем горожане начали еще в прошлом году, но с этого мая подошли к вопросу основательно. Поляна, по сути, появилась на строительном мусоре, который порос травой, но оставались лысые пятна. Там жители стали сажать котовник, васильки, ромашки. Местные убрали часть мусора и за свои деньги высадили аллею кустарников. «Мы пытались не только организовать пространство, но и познакомить людей с нашими дикорастущими растениями. Поставили возле кустов таблички, проводили лекции с ботаниками. Это историческое место, ведь на этом пятаке нашли захоронения градостроителей Петербурга. Эта поляна — символ того, как наш город осваивался на болоте», — добавила Фурман.

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Активность отдельных жителей сплотила соседей, и они стали чаще встречаться на поляне, устраивать пикники и знакомиться друг с другом. Владелец, как утверждает Фурман, не возражал. «Мы разговаривали с представителями собственника, они отвечали, что пока вопрос насчет этой земли висит в воздухе, они не против наших посадок», — добавила женщина.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Петроградского района, 26 июля на портал «Наш Санкт-Петербург» поступила заявка. Обращение с содержанием «Заросли сорняка с человеческий рост в центре Петербурга» оставил пользователь с инициалами О. М., который с 2018 года пожаловался на сайте на 83 проблемы.

Администрация в ненадлежащем содержании земельного участка увидела признаки административного правонарушения. «Согласно порядку, мы связались с владельцем участка, которому сообщили о жалобе. Они включили проблему в свой график и вчера доложили, что нарушение было устранено. По нашей информации, они только подстригли газон и вывезли мусор», — уточнили там.

Пока петербуржцам только предстоит оценить, что именно было утрачено, однако важнее оказывается погода в доме. «Тут даже не очень важно, что именно задели. Тут важен сам факт покоса. Собственника обязывают косить из-за анонимной жалобы буквально нескольких человек, а у нас есть наше движение, и оно большое. На мероприятия приходили и сто человек, которые любят сад и хотят о нем заботиться. Но есть люди, которые хотят, чтобы там был один сантиметр травы и все было под копирочку», — говорит участница инициативной группы «Общественный сад»

Участок 0,6 га по Сытнинской, 11, в 2012 году на торгах купила компания «УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская» за 185 млн рублей. Тогда там стояли два исторических здания — доходный дом Т. И. Дурдиной и доходный дом лютеранской церкви Святой Марии, которые позже были признаны аварийными и снесены. Предполагалось, что компания должна восстановить облик фасадов. Вскоре там организовали обязательные археологические работы, в ходе которых обнаружили захоронения, датированные первой третью XVIII века. Место окрестили «кладбищем первых строителей Петербурга».

В 2015 году участок включили в перечень ЗНОП, а вдобавок депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили поправки в Генеральный план, сменив функциональное назначение земли с общественно-деловой застройки на рекреацию. Это помешало приступить к строительству. Компания годами не могла добиться от города выкупа или мены этой территории и, по данным «Фонтанки», потратила более 400 млн рублей. Сама организация просила у города выплатить за землю 254,6 млн рублей.

В итоге застройщик оспорил решение о включении в перечень ЗНОП. Городской суд встал на сторону истца, подтвердив его право собственности, которое было выдано раньше, чем присвоили зеленый статус. Ответчики, как рассказывала «Фонтанка», подали апелляционную жалобу, однако Верховный суд в 2018 году оставил решение первой инстанции в силе. Но это не отменяло правки в Генеральный план, и начать стройку там все же было нельзя. В 2018 году горсуд отказался признавать недействующим решение об отнесении участка к функциональной зоне Р2, но это сделал в следующем году Верховный суд.

В 2019 году Александр Беглов по итогам очередного объезда поручил главе администрации Петроградского района Ивану Громову благоустроить пустырь. Тогдашний исполнительный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Владимир Андреев сообщил «Фонтанке», что компания готова к сотрудничеству и будет рада рассмотреть любые варианты и предложения Смольного. Однако ничего не произошло.

В администрации Петроградского района это объяснили тем, что участок выкупить невозможно: по закону это можно сделать вместе с размещенным на нем объектом социальной или транспортной инфраструктуры, их там нет. Есть другой вариант — если на участке по проекту планировки территории предполагается появление подобных объектов. «Совместно с комитетом имущественных отношений был проработан вопрос о выкупе данного земельного участка. Согласно разъяснению КИО, за бюджетные деньги невозможно выкупить указанный земельный участок. Собственник участка обязан следить за его состоянием», — сказали в администрации.

Но собственнику вовсе не до этого. В начале августа компания обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. До 17 сентября суд оставил дело без движения.

Организация входит в ГК «УНИСТО Петросталь». В настоящий момент, согласно данным СПАРК, конкурсным управляющим ГК является Василий Буслаев. В телефонном разговоре с «Фонтанкой» он не смог рассказать, что произошло на месте «общественного сквера», как и о дальнейших планах по этой территории. «У компании много юридических лиц, и большая часть из них находится в процедуре банкротства», — сказал он.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой
Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой

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Комментарии (20)

AKM
Если бы эта власть просто ничего не делала для благоустройства города, еще можно было бы пережить. Но она сознательно вредит!
VF812
1. Рассматривать анонимки по любому факту, кроме коррупции, скотство. Впрочем, очевидно, что бакинскому надсмотрщику это нравится, это его тема.
2. Интересное кино. Собственник покупает, не арендует, а покупает по рыночной цене у города землю, а потом город же не дает возможности его эксплуатировать по назначению. Утопить бакинскую крысу в судах надо, а не банкротиться.
ЛуМумба
Повышают явку на выборы, результаты которых уже наверняка согласованы.
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