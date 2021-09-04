Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой Поделиться Поделиться







Горожане несколько месяцев выращивали кустарники и цветы на участке в Петроградском районе. В свое время там хотели построить гостиницу, но обнаруженные останки заставили отодвинуть планы застройщика, который впоследствии обанкротился. Помочь в благоустройстве Беглов поручил району, но там спустя три года так и не нашли вариантов, как это сделать.

Накануне с триммерами на пустырь по Сытнинской, 11, пришли неизвестные рабочие, которые оставили после себя ровно скошенную траву. «Вся поляна была безжалостно выкошена. Вместе с цветами и кустами, которые соседи сажали в начале лета. Холили, лелеяли, поливали в эту адскую жару. Укрывали от сжигающего солнца», — сообщила «Фонтанке» 3 сентября местная жительница Марина Фурман.



Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой Поделиться Поделиться







Заниматься пустырем горожане начали еще в прошлом году, но с этого мая подошли к вопросу основательно. Поляна, по сути, появилась на строительном мусоре, который порос травой, но оставались лысые пятна. Там жители стали сажать котовник, васильки, ромашки. Местные убрали часть мусора и за свои деньги высадили аллею кустарников. «Мы пытались не только организовать пространство, но и познакомить людей с нашими дикорастущими растениями. Поставили возле кустов таблички, проводили лекции с ботаниками. Это историческое место, ведь на этом пятаке нашли захоронения градостроителей Петербурга. Эта поляна — символ того, как наш город осваивался на болоте», — добавила Фурман.



Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой Фото: предоставлено «Фонтанке» инициативной группой Поделиться Поделиться







Активность отдельных жителей сплотила соседей, и они стали чаще встречаться на поляне, устраивать пикники и знакомиться друг с другом. Владелец, как утверждает Фурман, не возражал. «Мы разговаривали с представителями собственника, они отвечали, что пока вопрос насчет этой земли висит в воздухе, они не против наших посадок», — добавила женщина.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации Петроградского района, 26 июля на портал «Наш Санкт-Петербург» поступила заявка. Обращение с содержанием «Заросли сорняка с человеческий рост в центре Петербурга» оставил пользователь с инициалами О. М., который с 2018 года пожаловался на сайте на 83 проблемы.

Администрация в ненадлежащем содержании земельного участка увидела признаки административного правонарушения. «Согласно порядку, мы связались с владельцем участка, которому сообщили о жалобе. Они включили проблему в свой график и вчера доложили, что нарушение было устранено. По нашей информации, они только подстригли газон и вывезли мусор», — уточнили там.

Пока петербуржцам только предстоит оценить, что именно было утрачено, однако важнее оказывается погода в доме. «Тут даже не очень важно, что именно задели. Тут важен сам факт покоса. Собственника обязывают косить из-за анонимной жалобы буквально нескольких человек, а у нас есть наше движение, и оно большое. На мероприятия приходили и сто человек, которые любят сад и хотят о нем заботиться. Но есть люди, которые хотят, чтобы там был один сантиметр травы и все было под копирочку», — говорит участница инициативной группы «Общественный сад»



Участок 0,6 га по Сытнинской, 11, в 2012 году на торгах купила компания «УНИСТО Петросталь Проект-Сытнинская» за 185 млн рублей. Тогда там стояли два исторических здания — доходный дом Т. И. Дурдиной и доходный дом лютеранской церкви Святой Марии, которые позже были признаны аварийными и снесены. Предполагалось, что компания должна восстановить облик фасадов. Вскоре там организовали обязательные археологические работы, в ходе которых обнаружили захоронения, датированные первой третью XVIII века. Место окрестили «кладбищем первых строителей Петербурга».

В 2015 году участок включили в перечень ЗНОП, а вдобавок депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили поправки в Генеральный план, сменив функциональное назначение земли с общественно-деловой застройки на рекреацию. Это помешало приступить к строительству. Компания годами не могла добиться от города выкупа или мены этой территории и, по данным «Фонтанки», потратила более 400 млн рублей. Сама организация просила у города выплатить за землю 254,6 млн рублей.



В итоге застройщик оспорил решение о включении в перечень ЗНОП. Городской суд встал на сторону истца, подтвердив его право собственности, которое было выдано раньше, чем присвоили зеленый статус. Ответчики, как рассказывала «Фонтанка», подали апелляционную жалобу, однако Верховный суд в 2018 году оставил решение первой инстанции в силе. Но это не отменяло правки в Генеральный план, и начать стройку там все же было нельзя. В 2018 году горсуд отказался признавать недействующим решение об отнесении участка к функциональной зоне Р2, но это сделал в следующем году Верховный суд.

В 2019 году Александр Беглов по итогам очередного объезда поручил главе администрации Петроградского района Ивану Громову благоустроить пустырь. Тогдашний исполнительный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Владимир Андреев сообщил «Фонтанке», что компания готова к сотрудничеству и будет рада рассмотреть любые варианты и предложения Смольного. Однако ничего не произошло.

В администрации Петроградского района это объяснили тем, что участок выкупить невозможно: по закону это можно сделать вместе с размещенным на нем объектом социальной или транспортной инфраструктуры, их там нет. Есть другой вариант — если на участке по проекту планировки территории предполагается появление подобных объектов. «Совместно с комитетом имущественных отношений был проработан вопрос о выкупе данного земельного участка. Согласно разъяснению КИО, за бюджетные деньги невозможно выкупить указанный земельный участок. Собственник участка обязан следить за его состоянием», — сказали в администрации.



Но собственнику вовсе не до этого. В начале августа компания обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. До 17 сентября суд оставил дело без движения.

Организация входит в ГК «УНИСТО Петросталь». В настоящий момент, согласно данным СПАРК, конкурсным управляющим ГК является Василий Буслаев. В телефонном разговоре с «Фонтанкой» он не смог рассказать, что произошло на месте «общественного сквера», как и о дальнейших планах по этой территории. «У компании много юридических лиц, и большая часть из них находится в процедуре банкротства», — сказал он.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

