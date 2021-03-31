Скверу в Кузнечном переулке отказали в «зелёном» статусе. Народный сход, пикеты и обещания губернатора не помогли

В первоначальном варианте законопроекта, представленного губернатором, сквер в Кузнечном переулке — единственную зелёную зону, которая там есть, предлагалось включить в перечень зелёных насаждений общего пользования.



Однако на заседании депутаты поддержали поправку профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству, вычеркнувшую сквер из законопроекта, то есть оставив его доступным для застройки. Одновременно большинство не поддержало поправку депутата Бориса Вишневского, который предложил не вычеркивать Кузнечный и придать ему «зелёный» статус.