Скверу в Кузнечном переулке отказали в «зелёном» статусе. Народный сход, пикеты и обещания губернатора не помогли

В первоначальном варианте законопроекта, представленного губернатором, сквер в Кузнечном переулке — единственную зелёную зону, которая там есть, предлагалось включить в перечень зелёных насаждений общего пользования.
Однако на заседании депутаты поддержали поправку профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству, вычеркнувшую сквер из законопроекта, то есть оставив его доступным для застройки. Одновременно большинство не поддержало поправку депутата Бориса Вишневского, который предложил не вычеркивать Кузнечный и придать ему «зелёный» статус.
Интересно, что в 2019 году тогда ещё врио губернатора Александр Беглов обещал внести участок в ЗНОП и считал, что застройка Кузнечного «недопустима». Однако когда в Мариинском дворце попросили высказаться его представителя в парламенте Юрия Шестерикова, он прокомментировал, что решение по поправке комиссии оставляет на усмотрение депутатов. При этом он добавил, что сейчас не идёт речи о строительстве, только о «всестороннем обсуждении», однако уточнил, что в сквере возможно появление нового здания музея — по новому проекту.
Накануне вечером более сотни горожан пришли на народный сход в защиту сквера, а утром у Заксобрания в одиночный пикет с требованием дать территории официальный статус сквера стояли представители «Молодёжного Яблока».