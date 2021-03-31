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Скверу в Кузнечном переулке отказали в «зелёном» статусе. Народный сход, пикеты и обещания губернатора не помогли

В Петербурге депутаты не защитили сквер в Кузнечном переулке от застройки

Заксобрание Петербурга лишает сквер в Кузнечном переулке, на месте которого хотят построить музей, возможности получить «зелёный» статус. Во втором чтении законопроекта о ЗНОП 31 марта депутаты поддержали поправку, вычеркивающую территорию из списка кандидатов в скверы.

В первоначальном варианте законопроекта, представленного губернатором, сквер в Кузнечном переулке — единственную зелёную зону, которая там есть, предлагалось включить в перечень зелёных насаждений общего пользования.

Однако на заседании депутаты поддержали поправку профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству, вычеркнувшую сквер из законопроекта, то есть оставив его доступным для застройки. Одновременно большинство не поддержало поправку депутата Бориса Вишневского, который предложил не вычеркивать Кузнечный и придать ему «зелёный» статус.

Интересно, что в 2019 году тогда ещё врио губернатора Александр Беглов обещал внести участок в ЗНОП и считал, что застройка Кузнечного «недопустима». Однако когда в Мариинском дворце попросили высказаться его представителя в парламенте Юрия Шестерикова, он прокомментировал, что решение по поправке комиссии оставляет на усмотрение депутатов. При этом он добавил, что сейчас не идёт речи о строительстве, только о «всестороннем обсуждении», однако уточнил, что в сквере возможно появление нового здания музея — по новому проекту.

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Накануне вечером более сотни горожан пришли на народный сход в защиту сквера, а утром у Заксобрания в одиночный пикет с требованием дать территории официальный статус сквера стояли представители «Молодёжного Яблока».

Фото: Муниципальная экзистенция

О планах построить в Кузнечном переулке, между домами 5 и 9, новое здание Музея Достоевского заговорили в 2016 году. Стройка затевалась для расширения существующего музея, который страдает от нехватки площадей. В апреле 2018-го проект представили в Совете по инвестициям Смольного. Тогда стало известно, что финансировать инициативу согласился благотворительный фонд «Петербург Достоевского». Один из трех совладельцев структуры — Андрей Якунин. Впрочем, сам Якунин заявил в интервью «Фонтанке», что не обладает необходимыми для строительства 700 миллионами рублей и отвечает лишь за привлечение финансирования. В мае 2018-го соглашение между Санкт-Петербургом и фондом «Петербург Достоевского» было подписано на ПМЭФ.

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Комментарии (11)

Komarinsk2019
Достоевский, прокляни их с того света!
Хейм
Когда у нас около дома собирались застроить сквер, народ собирался на митинги и даже сносил строительный забор, приезжал тогда ещё вице-губернатор Вахмистров и бил себя в грудь, что не даст на этом месте ничего построить. Через год Вахмистрова уже не было, а новый дом, наоборот, был :)
iphonedimona
Губернатор обещал... Что стоят слова губернатора после классического "пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет"?
Когда власть в очередной раз будет вам что-то обещать, просто вспоминайте названия улиц на Семенцах, и в этой аббревиатуре слово "балерина" замените другим словом на букву Б.
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