На «рожке» напротив Лавры началось строительство дворца бракосочетания

На Малоохтинском проспекте на полуострове в створе Таллинской улице, который имеет неформальное название «Рожок» началось строительство дворца бракосочетания. Об этом «Фонтанке» 28 мая рассказала читательница Юлия. Против застройки «Рожка» местные жители борются больше пяти лет.

«Петербург на 320-ый день рождения получил уникальный «подарок»: первое здание, образующее второй фронт набережной Невы. Южная часть Малоохтинской набережной превращается в улицу с двусторонней застройкой. На полуосторове началось строительство, которое перекроет панораму Александро-Невской лавры, нарушит симметрю объекта культурного наследия домов на Малоохтинском проспекте и изуродует открытое пространство Невы — главную достопримечательность Петербурга», — считает петербурженка.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Как указано на информационном щите, ведется строительство «Коммерческого объекта, не связанного с проживанием населения, с многофункциональным центром «Невский дворец бракосочетания», а также трансформаторная подстанция. Стройка началась во II квартале 2023 года, и должна завершиться во II квартале 2026 года. Застройщик — некий «Шапошников М.В», субподрядчик ООО «СК «Горизонт-Н».

Также на щите указан номер разрешения на строительство, однако на сайте Госстройнадзора редакции не удалось найти этот документ. Аналогично найти его не смог и юрист Павел Шапчиц, который ранее оспаривал разрешение на строительство МФК с дворцом бракосочетания на «Рожке». В разговоре с «Фонтанкой» Шапчиц напомнил, что в суд за оспариваем разрешительной документацией он обратился еще в 2018 году. И только в 2020 году Городской суд признал незаконными градостроительный план, согласование Комитета по охране памятников и разрешение на строительство.

«Основанием для отмены ППТ (проекта планировки территории. — Прим. ред.) было то, что в границы участка, предназначенного для строительства, попадала часть береговой полосы. И установленные красные линии «не бились» с береговой линией и береговой полосой», — пояснил юрист. После этого судебный спор продолжился уже в апелляционных инстанциях. В мае 2022 года, уже на третьем апелляционном рассмотрении Второй апелляционный суд отказал жителям, выступающим против застройки «Рожка». «Основанием для отказа было то, что береговая линия и полоса внесены в ЕГРН, и они неоспоримы до отмены этих записей в ЕГРН. И поэтому их невозможно определять на основании судебной экспертизы, (которая была в целом в нашу пользу», — объяснил Шапчиц.

Сведения в реестр недвижимости, в свою очередь, были внесены на основании распоряжения комитета по природопользованию от 2021 года об уточнении береговой линии реки Невы. «Мы направили в Горсуд заявление об оспаривании распоряжения КПООС 2021 года (истица Красавина). В апреле 2023 года иск был удовлетворен. Но мотивировочной части на сайте до сих пор нет», — объяснил собеседник. По его словам, признание распоряжения Комитета недействующим и внесение изменений в реестр недвижимости (ЕГРН) вернет береговую линию Невы к границам 2018 года. «Они тоже неточные, и частично «легитимизируют» незаконный намыв около 1 тыс. кв. м., но для отмены ППТ и разрешения на строительство этого достаточно, так как более 200 кв. метров береговой полосы попадает в территорию под застройку по ППТ», — резюмировал Шапчиц.

После пересмотра решения о проекте планировки на основании незаконности внесения сведений в ЕГРН станет возможным и возврат к делу о разрешении на строительство.