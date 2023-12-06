Стрекозы с педалями и бегемоты в Финском заливе. Посмотрите, что и где в Петербурге собираются благоустраивать

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Замглавы комитета по благоустройству Лариса Канунникова рассказала о планах города по созданию общественных пространств в различных районах города. Часть уже сделана, часть еще в проекте.



О том, где именно запланировано благоустройство и какое именно, Канунникова рассказала 6 декабря на пресс-конференции. По ее словам, территории зеленых насаждений по новом генплану составят 30% от площади города.



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Одной из частей так называемого формирования городской среды является создание «морского фасада», сюда включают проекты на берегу залива от Лахты до василеостровского намыва, в том числе берег Смоленки, линейный парк, Крестовский остров.



7, 8–14

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Отдельно называют кластер по течению Охты, который должен представлять собой связное рекреационное пространство — включая Малый Ильинский сад и набережную Оккервиля. Сроки и объекты — на схеме.



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В планах — благоустройство пляжей Курортного района, «Фонтанка» рассказывала о них. Среди прочего отметили оформление Стрельнинской бухты с ее бегемотами, которые торчат из воды, когда уровень залива поднимается.



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«Фонтанка» рассказывала о благоустройстве Карповки, в том числе — о скандалах, с ним связанных. Это тоже отдельный проект, разбитый на этапы и рассчитанный до 2025 года. В него условно включают и недавнее благоустройство Леонтьевского мыса.



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В 2023–2025 годах идут и запланированы работы вдоль Московского проспекта — от сада Динамо до парка Авиаторов до недавно открытого сквера Раисы Штрейс, с его стрекозами, которые светятся, если крутить педали.



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Суздальские озера — еще один отельный кластер. Большим нижним будут заниматься в следующем году.



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В южный районах запланированы скверы в районе улицы Веры Слуцкой, не считая уже сделанного со световым фонтаном. На севере — новые этапы благоустройства в Муринском парке. Крое того, рассказала Канунникова о проектах в части спортивных площадок и площадок для выгула собак.



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«Фонтанка» предлагает читателям присмотреться к рендерам и схемам и позже сравнить их с реальностью. Напомним, за конкретные проекты внутри программы по созданию комфортной городской среды, просили голосовать местных жителей. Кроме таких крупных объектов, комблаг распределяет субсидию среди муниципалов на благоустройство дворов, деньги достаются не всем, а деревья, успевая освоить средства, иногда сажают в мерзлую почву уже после наступления холодов. В следующем году субсидию будут распределять по двум программам — около 5 млрд в рамках проекта «Петербургские дворы», и еще чуть более миллиарда — «Мой двор».

