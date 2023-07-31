Для пляжей Курортного района Петербурга готовят новый облик. Посмотрите, где вам загорать

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Администрация Курортного района опубликовала концепции благоустройства пяти популярных у горожан пляжей. Большинство из них — на побережье Финского залива. По разработанным концепциям от жителей ждут предложений до 6 августа.



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Пляж «Северный» «Северный» пляж расположен в Сестрорецке, это единственная в списке зона, которая находится не на побережье Финского залива, а на берегу Сестрорецкого разлива — напротив дома № 305 по Приморскому шоссе.





Площадь пляжа составляет 3818 кв. м, протяженность береговой полосы более 2 км. Как указано в концепции, на территории есть детский пляж, обустроены туалет и пункт проката спортоборудования, берег пологий, есть ограничения буйками. «Фонтанка» писала о его результатах в голосовании за городские объекты благоустройства.



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Концепция пляжа «Северный» Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Пляж «Ласковый» «Ласковый» пляж расположен в поселке Солнечное на берегу Финского залива, неподалеку от одноименной железнодорожной станции. Общая площадь его территории — 16,12 га, а протяженность береговой линии — 1012 м.



На этом пляже есть выделенная зона для маломобильных групп населения.



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Концепция пляжа «Ласковый» Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Пляж «Комаровский» «Комаровский» расположен в поселке Комарово, благоустройство коснется площади в 6200 кв. м.



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Концепция пляжа «Комаровский» Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Пляж «Дубковский» «Дубковский» расположен в Сестрорецке по соседству с парком «Дубки». Протяженность береговой полосы пляжа 723 м, площадь — 7,2 га.

Пляж отгорожен лесным массивом и пользуется популярностью не только в летнее, но и в зимнее время. Здесь есть детский игровой комплекс, скамейки и парковка.



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Концепция пляжа «Дубковский» Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Пляж «Детский» «Детский» пляж располагается в поселке Ушково — на берегу Финского залива. Территория небольшая: его площадь составляет всего 1802 кв. м, а протяженность берега 521 м. От поселка пляж отделяет песчаная дорога и сосновый бор. На территории есть игровой комплекс для детей.



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Концепция пляжа «Детский» Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Предложения администрация Курортного района предлагает направлять на электронную почту отдела благоустройства.

При этом в 2023 году разработка проектно-сметной документации для благоустройства пляжей в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» не значится.

Редакция направила запрос администрации района с вопросами о сроках и форме учета предложений жителей. Ранее в Смольном обещали, что все 14 пляжей Курортного района будут благоустроены до конца 2025 года.

Впрочем, импровизированный сбор мнений уже начался. Под публикацией в паблике района «ВКонтакте» появились первые комментарии. В них жители высказывают предложения установить пляжную инфраструктуру: душ, раздевался, а также места, где можно было бы попить воды.



Кроме того, высказывались пожелания разбить зоны для мангалов, обустроить побольше кафе, сделать «не дырявые» навесы от дождя, доработанные таким образом, чтобы во время непогоды под ними было комфортно находиться, а также создать зоны с тенью на пляже.



Также жители обратили внимание на минусы существующих переодевалок на пляже в Зеленогорске: узкие проходы, через которые затруднительно протиснуться крупному человеку, и отсутствие крючков внутри.



Напомним, сейчас в Петербурге идет благоустройство пляжа в Парке 300-летия Петербурга, увязанное с появлением базы водных видов спорта. Что касается других пространств, то «Фонтанка» подробно писала о механике и результатах городского голосования за объекты благоустройства в разных районах. Среди них, к примеру, был и «Северный» пляж.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»