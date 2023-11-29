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    Самое время. Посмотрите, как в заснеженном Петербурге решили посадить деревья и уложить плитку

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    Благоустройству и озеленению все сезоны покорны – видимо, так решил подрядчик на северо-западе Петербурга и начал высаживать кусты и укладывать плитку прямо посреди сугробов. Об этом «Фонтанке» рассказала местная жительница 29 ноября.

    Несезонные работы решили провести у дома №10к2 на проспекте Науки. Читательница рассказывает, что к детской площадке рабочие свезли плитку и саженцы. Часть плитки успели уложить, а вдоль тротуара посадили кустарники. Картину дополняют белые сугробы.

    читатель «Фонтанки»

    «Несколько дней назад там начали укладывать плитку, а вчера приехали машины с кустами, и сегодня их сажают. Землю пилами пилят. Плитку замело», – говорит жительница.

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    Судя по публикациям администрации Калининского района в соцсетях, в этом году в сквере между домами №10 корпус 2 по проспекту Науки и №5 корпус 5 по улице Вавиловых должны были провести благоустройство в эко-стиле с пешеходными зонами, детскими площадками, лавочками. Кроме того, там обещали высадить более 16 деревьев и 217 кустарников.

    По данным «Фонтанки», на работы выделили 22,8 миллиона рублей, и отвечает за них МО «Академическое».

    Однако, согласно распоряжению комитета по благоустройству Петербурга, агротехнический период в городе закончился еще 15 ноября, и работы по посадке деревьев и кустарников должны были завершить к этому моменту, иначе растения могут не прижиться.

    «Фонтанка» попыталась связаться с руководителем муниципального округа, однако его не оказалось на месте. На звонки он также не ответил. Мы направили официальный запрос.

    Добавим, что с улиц Петербурга до сих пор вывозят последствия снегопада. За вторые снежные сутки в Петербурге выпало почти 10 см снега. С городских улиц вывезли на утилизацию 25 тысяч кубометров снежных масс. Однако уже завтра, 30 ноября, ожидается новый циклон, который принесет новую порцию снега в Петербург.

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