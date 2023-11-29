Снегопад дал Петербургу день передышки. С улиц вывозят снег и проверяют светофоры

В комитетах Смольного рассказали, сколько снега насыпало Петербургу за 28 ноября и сколько успели вывезти дорожные службы. За сутки специалистам пришлось проверять работу более десятка светофоров, а общественный транспорт выходит на линии полным составом.
За вторые снежные сутки в Петербурге выпало почти 10 см снега, сообщает 29 ноября пресс-служба комитета по благоустройству. С городских улиц вывезли на утилизацию 25 тысяч кубометров снежных масс. В среду город чистят 947 машин и 929 дворников. Сегодня погода дала Петербургу небольшую передышку, но уже в четверг ожидается новый циклон. Все коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, добавляют в ведомстве.
Общественный транспорт 29 ноября, как и накануне, выпущен на маршруты в полном объеме, отмечают в комитете по транспорту. На линии работают около 4000 автобусов и порядка 1500 троллейбусов и трамваев. Уборочная техника и ночные дежурные бригады расчищают от снега конечные станции, трамвайные, троллейбусные и автобусные парки, на трамвайных «выделенках» работают вагоны-снегоочистители. Территории станций метро чистят еще более 240 человек, а за ночь от объектов метро на снегоприемные пункты вывезли 670 кубометров снега.
Кроме того, за сутки аварийные бригады Дирекции по организации дорожного движения 11 раз выезжали по заявкам для проверки работы светофоров и устранения их неисправностей. В городе штатно работают почти 1800 светофоров.