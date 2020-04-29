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29.04.2020 14:16
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«Золотые» сливы для прокуратуры. В благоустройстве Карповки ищут крупное мошенничество

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено по материалам проверки, которую прокуратура проводила в отношении благоустройства набережной Карповки. Подрядчик, по мнению прокуроров, завысил стоимость работ.

Как сообщает ведомство 29 апреля, речь идет о контрактах с районной администрацией на 149 млн рублей, которые исполняло ООО «Нескучный с-дизайн» с июня по сентябрь 2019 года. Проверка обнаружила завышение цен.

«Так, стоимость одного саженца клена составила 115 тыс. рублей, в то время как фактически они приобретены за 30 тыс. рублей, саженцы сливы оценены в 74 тыс. рублей, в то время как приобретены за 12 тыс. рублей, — пишет прокуратура. — Кроме того, выполненные работы отличались от предусмотренных проектом благоустройства, часть работ не выполнена, что повлекло необоснованное извлечение прибыли за счет бюджетных денежных средств на сумму не менее 16 млн рублей». Материалы были направлены в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учредителями компании «Нескучный с-дизайн» являются Ольга Маяцкая (совладелец ООО «Нескучный сад») и Елена Шикова. В 2019 году «Нескучный с-дизайн» заключил несколько контрактов с администрацией Петроградского района на благоустройство набережной Карповки. Среди них — проектно-изыскательские работы, подготовка территории, мощение с установкой малых архитектурных форм, устройство детской игровой и спортивной площадок.

Напомним, подготовительные работы для обустройства пешеходного пространства на участке от улицы Чапаева до Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова начались еще в 2018 году. Осенью участок напротив Ботанического сада открыли для горожан.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Хе-хе, далеко им до московских благоустроителей - на озеленение «Зарядья» – грунт, включая 200 семей дождевых червей, и растения, – судя по смете, было потрачено 470,5 млн руб.
Закупали, естественно, в Германии.
ОльгаМР
Хороший вопрос! Ждём ответа.
dedmoroz_5e4d8827384c2
случайно узнаём авторов хорошей работы, но почему-то в с подачей в негативном свете, ибо никто не пнёт дохлую кошку ...

бумаги, цены, конечно, важны, но, надо признать, что набережную сделали они на отлично...

бывает, что какие-то средства исполнители и перебрасывают между статьями затрат ... с куста на дерево и с дерева на плитку ... не всегда за сметную цену можно материал купить , чтобы выполнить контракт///

поэтому дело упорно и неумолимо двигается строительному управлению лагерей, т.к. строители будут только в лагерях, на свободе их не будет///
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