«Золотые» сливы для прокуратуры. В благоустройстве Карповки ищут крупное мошенничество

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено по материалам проверки, которую прокуратура проводила в отношении благоустройства набережной Карповки. Подрядчик, по мнению прокуроров, завысил стоимость работ.



Как сообщает ведомство 29 апреля, речь идет о контрактах с районной администрацией на 149 млн рублей, которые исполняло ООО «Нескучный с-дизайн» с июня по сентябрь 2019 года. Проверка обнаружила завышение цен.

«Так, стоимость одного саженца клена составила 115 тыс. рублей, в то время как фактически они приобретены за 30 тыс. рублей, саженцы сливы оценены в 74 тыс. рублей, в то время как приобретены за 12 тыс. рублей, — пишет прокуратура. — Кроме того, выполненные работы отличались от предусмотренных проектом благоустройства, часть работ не выполнена, что повлекло необоснованное извлечение прибыли за счет бюджетных денежных средств на сумму не менее 16 млн рублей». Материалы были направлены в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.