Самым лояльным или самым грамотным? Денег на детские площадки не дадут муниципалам-оппозиционерам

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов ко второму чтению бюджета на 2024 год представил список муниципалитетов, которые получат субсидию на благоустройство. Среди них не оказалось откровенно оппозиционных. Как считают муниципалы, им не хотят выделять деньги по политическим мотивам. В Смольном настаивают, что это не так.



Петербургские чиновники во второй раз за несколько месяцев поменяли правила финансирования муниципалитетов. Ещё летом городские власти обещали засыпать муниципалов деньгами, чтобы те к выборам в 2024 году не оплошали и облагородили скверы и построили детские площадки. Тогда же провели конкурс проектов и объявили победителей — ими оказались почти все, подавшие заявки. Однако спустя месяц деньги им решили не выделять и поменяли условия финансирования. В первый раз из городского бюджета собирались выделить лишь часть суммы, и для каждого муниципалитета процент рассчитывался в зависимости от того, как в нем платят себе зарплату — если с превышением норматива, то денег выделяли меньше. Теперь же в Смольном заявили, что готовы покрыть аж 95 % расходов на проекты. Так и вышло, что 4,7 млрд рублей поделили по-другому. Четверть из тех, кто надеялся получить финансирование на оформление дворов и скверов, остались ни с чем. Часть из них — оппозиционные муниципалитеты. Одновременно в конкурсе смогли победить муниципалитеты, которые до этого ограничивали в финансировании из-за финансовых нарушений (это — Колпино, Купчино, Дворцовый округ и Сампсониевское).



Полный список ниже. По нему легко увидеть, что самые капиталоемкие заявки-победители подавали от Красного Села, Колпино, Репино, Белоострова, Обуховского, Пискаревки, Парголово.



Поделиться Поделиться





Поделиться Поделиться





Поделиться Поделиться





Чтобы понять, на какие конкретно дворы раздают деньги, можно посмотреть на эту таблицу — с конкретными проектами от муниципалитетов.



Поделиться Поделиться





Среди тех, кто остался без субсидии, — муниципалитет «Гавань». «Мне очевидно, что это политика. Мы подавали проекты пяти детских площадок. Например, проект детской площадки на улице Нахимова, д. 2, — летом на таком же конкурсе этот проект получил 640 баллов, а сейчас — всего 350. Ничего в проекте не поменялось. Распределяли эти средства непрозрачно. В нашем районе субсидии получили только те муниципалитеты, которые работают в связке с депутатом ЗакСа от «Единой России». Видимо, это неслучайно», — говорит глава муниципалитета Нэлли Вавилина.





Ещё пять проектов остались без финансирования в муниципалитете «Ульянка», где также заседают оппозиционные депутаты. Там «Фонтанке» тоже сообщили, что уверены в политизированности решения, а также добавили, что один из проектов на проспекте Ветеранов, 112, теперь останется недоделанным (муниципалы собирались поставить там спортивную площадку и сделать дорожки), хотя в комитете по благоустройству ещё пару месяцев назад отчитывались о том, как похорошел квартал не без помощи города.



Фото: Проект площадки на улице Фаворского Фото: Проект площадки на Нахимова, 2 Фото: Проект площади на Софийской, 40 Поделиться Поделиться





Не дали денег и муниципальному образованию № 72, где совет депутатов возглавляет Павел Швец. Он, как и его коллеги по муниципалитету, выступил против закона о реновации хрущёвок (закон о комплексном развитии территорий). «Несмотря на классные проекты, на то, что наши площадки каждый год побеждают в конкурсе комитета по благоустройству, несмотря на то, что нами уже реализован за счёт субсидии первый этап проекта на Софийской, 40/1, субсидию муниципалитет 72 в выборный 2024 не получит. Мы всё равно останемся на позиции против закона о КРТ. Детские площадки подождут. Зачем они нужны, если тех, ради кого мы делали проекты, хотят выселить из Купчино», — написал Швец в соцсетях. Не попали в список на финансирование и проекты муниципалитета «Гражданка». Глава совета Елена Беляева в беседе с «Фонтанкой» заметила, что расстроена таким решением, но в отличие от коллег не знает, по какому принципу принималось решение, и не уверена в его политической подоплеке: «Когда объявили конкурс, мы были не уверены, подавать нам наши проекты или нет — может быть, слишком большие или слишком маленькие проекты не стали бы финансировать. Я ходила консультироваться, и мне говорили — подавайтесь, средства будут выделять всем. Конечно, обидно, что мы не попали в этот список, — теперь детскую площадку на Софьи Ковалевской, 3, будем делать сами. А вот рядом с домом 9 по этой же улице — там и детская площадка, и сквер — нам на всё денег не хватит. Так же и на улице Фаворского, 14, — там за свой счёт мы не сможем в этом году сделать точно. Там хотели сделать красивые качели-бублики, оригинальные песочницы, постелить каучуковое покрытие». Беляева считает, что, судя по всему, её муниципалитету просто не хватило денег из-за нового формата распределения субсидии.



Не выделили деньги также оппозиционному муниципалитету Автово и ещё нескольким вполне политически лояльным власти округам (например, в списке — Петро-Славянка и Кронверкское). В комитете по благоустройству настаивают, что решение принимали, исходя из формальных критериев — например, смотрели на дизайн-проект, кроме того, делали это коллегиально — в комиссии были и депутаты Законодательного собрания, и чиновники. Политическую составляющую в ведомстве опровергают. Глава совета муниципальных образований депутат городского парламента Всеволод Беликов в разговоре с «Фонтанкой» предположил, что проигравшие не очень качественно заполнили документы, которые представили на конкурс. Глава муниципалитета № 72 Павел Швец настаивает, что это не так — в протоколе заседания конкурсной комиссии указано, что все документы соответствуют требованиям.



Победившие проекты должны будут реализовать до сентября 2024 года — загадочным образом все заявки оформлены именно до момента проведения губернаторских и муниципальных выборов. Павел Швец, впрочем, уверен, что не все муниципалитеты успеют к этому сроку: «Сейчас в городе большие проблемы с поставкой оборудования. Новый формат предоставления субсидии означает, что подрядчикам придется работать без аванса, а производители требуют предоплат. Вероятно, из-за этого появится некачественное оборудование. А уж если кто-то на конкурс пожалуется в антимонопольную службу, то такие тяжбы могут затянуться очень надолго».



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»