Минтранс рассказал, как продвигается работа по строительству ВСМ Москва — Петербург. Ее стоимость «уточнят»

Разработка проектной документации для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург завершается. Об этом 28 ноября заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.
«В следующем году будет выполнена проектная документация, зайдем в государственную экспертизу. Это позволит уточнить стоимость реализации проекта, после этого уже непосредственно инвесторы смогут оценить стоимость окупаемости средств, необходимость привлечения собственных средств и дополнительных внебюджетных источников, в том числе банков», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомство надеется, что в следующем году работа по технико-экономическому обоснованию проекта пойдет более активно, после того как будет уточнена стоимость проекта.
В сентябре прошлого года стало известно, что высокоскоростную магистраль из Москвы в Петербург планируют полностью построить к 2027 году. Стоимость проекта тогда оценивалась в 1,7 трлн рублей.
Магистраль протяженностью 684 км рассчитана на рост пассажиропотока с 11 до 33 млн пассажиров в год и сокращение времени в пути до 2 часов 15 минут. О предполагаемой трассировке ВСМ и показателях читайте в материале «Фонтанки».