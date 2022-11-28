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    Минтранс рассказал, как продвигается работа по строительству ВСМ Москва — Петербург. Ее стоимость «уточнят»

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    Разработка проектной документации для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург завершается. Об этом 28 ноября заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

    «В следующем году будет выполнена проектная документация, зайдем в государственную экспертизу. Это позволит уточнить стоимость реализации проекта, после этого уже непосредственно инвесторы смогут оценить стоимость окупаемости средств, необходимость привлечения собственных средств и дополнительных внебюджетных источников, в том числе банков», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

    Ведомство надеется, что в следующем году работа по технико-экономическому обоснованию проекта пойдет более активно, после того как будет уточнена стоимость проекта.

    В сентябре прошлого года стало известно, что высокоскоростную магистраль из Москвы в Петербург планируют полностью построить к 2027 году. Стоимость проекта тогда оценивалась в 1,7 трлн рублей.

    Магистраль протяженностью 684 км рассчитана на рост пассажиропотока с 11 до 33 млн пассажиров в год и сокращение времени в пути до 2 часов 15 минут. О предполагаемой трассировке ВСМ и показателях читайте в материале «Фонтанки».

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