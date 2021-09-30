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Высокоскоростную магистраль из Москвы в Петербург планируют построить в 2027 году. Предварительная стоимость — 1,7 трлн рублей

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Высокоскоростную магистраль (ВСМ) из Москвы в Петербург планируют построить в 2027 году. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы», опубликованный в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

«Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург — Москва по итогам 2027 года», — гласит текст документа.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что РЖД не справятся с финансированием ВСМ, и порядок действий будет особым в случае, если примут решение о строительстве.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что проект возведения высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург может быть реализован на заемные средства, в бюджете на 2022-2024 годы он не упомянут.

РЖД собираются ввести в эксплуатацию входы ВСМ в Москву и Петербург в 2024 году. Полностью завершить строительство они планируют в 2027-м. Об этом говорил замгендиректора холдинга Олег Тони.

По сведениям замглавы Минтранса Владимира Токарева, предварительно стоимость магистрали оценивается в 1,7 трлн рублей.

ВСМ Москва-Петербург пройдет через Великий Новгород, хотя раньше обсуждался вариант следования максимально близко к существующим железнодорожным путям. «Фонтанка» подробно писала о возможных вариантах трассировки, а также о том, сколько будет стоить каждый участок магистрали и какой пассажиропоток они обеспечат в расчетах РЖД.

По городским участкам двух столиц планировка территории должна начаться уже в текущем году. Стоимость петербургского 12-километрового отрезка от Московского вокзала до Обухово оценивается в 62 млрд рублей при 1,7 трлн общих расходов на строительство ВСМ. В концепции РЖД, одобренной Смольным, высокоскоростные поезда будут прибывать в терминал у Московского вокзала на территории складов Северного страхового общества. Кроме них, здесь будут обслуживать «Красную стрелу», остальное дальнее сообщение предложено направлять в запланированный терминал на Волковской.

Ранее Минтранс сообщал, что первый поезд должен поехать по ВСМ в 2026 году, но в презентации РЖД ввод намечен на IV квартал 2027-го.

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