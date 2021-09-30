Высокоскоростную магистраль из Москвы в Петербург планируют построить в 2027 году. Предварительная стоимость — 1,7 трлн рублей

«Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург — Москва по итогам 2027 года», — гласит текст документа.

Высокоскоростную магистраль (ВСМ) из Москвы в Петербург планируют построить в 2027 году. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС , ссылаясь на паспорт государственной программы «Развитие транспортной системы», опубликованный в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что РЖД не справятся с финансированием ВСМ, и порядок действий будет особым в случае, если примут решение о строительстве.



Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что проект возведения высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург может быть реализован на заемные средства, в бюджете на 2022-2024 годы он не упомянут.



РЖД собираются ввести в эксплуатацию входы ВСМ в Москву и Петербург в 2024 году. Полностью завершить строительство они планируют в 2027-м. Об этом говорил замгендиректора холдинга Олег Тони.



По сведениям замглавы Минтранса Владимира Токарева, предварительно стоимость магистрали оценивается в 1,7 трлн рублей.

