Минэкономразвития: Инвестпрограмма РЖД «не потянет» проект ВСМ Москва — Петербург

«Я знаю ситуацию с РЖД, экономику РЖД, сейчас она нагружена инвестпроектами. Если будет принято политическим руководством решение о поддержке — будем собирать под него [проект] особую схему, есть у нас наработки по этой теме», — рассказал он.

Проект строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург потребует особой схемы финансирования. Инвестпрограмма ОАО «Российские железные дороги» его не потянет, сообщает 23 сентября «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

Решетников уточнил, что нагрузка на капитал РЖД невозможна, потому что компания нагружается долгами под Восточный полигон, порты и перевозки. По словам министра, заменой капитала могут быть только государственные гарантии.



Ранее стало известно, что пассажиров ВСМ хотят выводить к метро «Лиговский проспект», а в Москве для нее построят новый вокзал. Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали читайте в материале «Фонтанки».