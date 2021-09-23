Минэкономразвития: Инвестпрограмма РЖД «не потянет» проект ВСМ Москва — Петербург

Проект строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург потребует особой схемы финансирования. Инвестпрограмма ОАО «Российские железные дороги» его не потянет, сообщает 23 сентября «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.
«Я знаю ситуацию с РЖД, экономику РЖД, сейчас она нагружена инвестпроектами. Если будет принято политическим руководством решение о поддержке — будем собирать под него [проект] особую схему, есть у нас наработки по этой теме», — рассказал он.
Решетников уточнил, что нагрузка на капитал РЖД невозможна, потому что компания нагружается долгами под Восточный полигон, порты и перевозки. По словам министра, заменой капитала могут быть только государственные гарантии.
Ранее стало известно, что пассажиров ВСМ хотят выводить к метро «Лиговский проспект», а в Москве для нее построят новый вокзал. Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали читайте в материале «Фонтанки».