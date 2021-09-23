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Минэкономразвития: Инвестпрограмма РЖД «не потянет» проект ВСМ Москва — Петербург

Проект строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург потребует особой схемы финансирования. Инвестпрограмма ОАО «Российские железные дороги» его не потянет, сообщает 23 сентября «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

«Я знаю ситуацию с РЖД, экономику РЖД, сейчас она нагружена инвестпроектами. Если будет принято политическим руководством решение о поддержке — будем собирать под него [проект] особую схему, есть у нас наработки по этой теме», — рассказал он.

Решетников уточнил, что нагрузка на капитал РЖД невозможна, потому что компания нагружается долгами под Восточный полигон, порты и перевозки. По словам министра, заменой капитала могут быть только государственные гарантии.

Ранее стало известно, что пассажиров ВСМ хотят выводить к метро «Лиговский проспект», а в Москве для нее построят новый вокзал. Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали читайте в материале «Фонтанки».

ВСМ Москва-Петербург пройдет через Великий Новгород, хотя раньше обсуждался вариант следования максимально близко к существующим железнодорожным путям. «Фонтанка» подробно писала о возможных вариантах трассировки, а также о том, сколько будет стоить каждый участок магистрали и какой пассажиропоток они обеспечат в расчетах РЖД.

По городским участкам двух столиц планировка территории должна начаться уже в текущем году. Стоимость петербургского 12-километрового отрезка от Московского вокзала до Обухово оценивается в 62 млрд рублей при 1,7 трлн общих расходов на строительство ВСМ. В концепции РЖД, одобренной Смольным, высокоскоростные поезда будут прибывать в терминал у Московского вокзала на территории складов Северного страхового общества. Кроме них, здесь будут обслуживать «Красную стрелу», остальное дальнее сообщение предложено направлять в запланированный терминал на Волковской.

Ранее Минтранс сообщал, что первый поезд должен поехать по ВСМ в 2026 году, но в презентации РЖД ввод намечен на IV квартал 2027-го.

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