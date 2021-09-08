В Москве построят новый вокзал для поездов ВСМ из Петербурга

Новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва — Петербург будет построен в столице. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 8 сентября.



Новое здание появится неподалеку от Ленинградского вокзала.



«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — сказал мэр Москвы.

