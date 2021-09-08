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В Москве построят новый вокзал для поездов ВСМ из Петербурга

Новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва — Петербург будет построен в столице. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 8 сентября.

Новое здание появится неподалеку от Ленинградского вокзала.

«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. Сейчас там станция Каланчевская, маленькая, никакая, просто платформа. Сегодня мы уже открыли там большую платформу для МЦД-2. Через года полтора построим МЦД-4. Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — сказал мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что ВСМ Москва — Петербург интегрируют с третьим Московским центральным диаметром. Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали читайте в материале «Фонтанки».

Ранее стало известно, что ВСМ Москва — Петербург все-таки пройдет через Великий Новгород, хотя раньше обсуждался вариант следования максимально близко к существующим железнодорожным путям. «Фонтанка» подробно писала о возможных вариантах трассировки, а также о том, сколько будет стоить каждый участок магистрали и какой пассажиропоток они обеспечат по расчетам РЖД.

По городским участкам двух столиц планировка территории должна начаться уже в текущем году. Стоимость петербургского 12-километрового отрезка от Московского вокзала до Обухово оценивается в 62 млрд рублей при 1,7 трлн общих расходов на строительство ВСМ. В концепции РЖД, одобренной Смольным, высокоскоростные поезда будут прибывать в терминал у Московского вокзала на территории складов Северного страхового общества. Кроме них, здесь будут обслуживать «Красную стрелу», остальное дальнее сообщение предложено направлять на запланированный терминал на Волковской.

Ранее Минтранс сообщал, что первый поезд должен поехать по ВСМ в 2026 году, но в презентации РЖД ввод намечен на IV квартал 2027-го.

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Комментарии (10)

sorella
НЕ НАДО ни чего гигантского в Центре города!!!! Вокзалы надо выводить за город!!! Пока не убьют город - не успокоятся
bluxer
Верните мне мой 1997 :))
История повторяется.
Kot Piter
А у нас новую яму будут рыть? =))
Предлагаю поручить это снова Савельеву - "коней на переправе ..." как говорится. =D
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