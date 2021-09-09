Пассажиров ВСМ Москва-Петербург хотят выводить к метро «Лиговский проспект»

Поток пассажиров, приезжающих в Петербург из Москвы по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали, предполагается направлять в сторону Обводного канала. Они будут прибывать в новый терминал Московского вокзала.



Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, идея состоит в том, чтобы пассажиры ВСМ от платформы по надземному переходу уходили в сторону будущей станции «Лиговский проспект-2», которая появится на кольцевой линии метро. Сами скоростные поезда будут прибывать на пути в районе складов Северного страхового общества. Часть оставшихся там строений могут быть включены в ансамбль нового терминала. При этом пассажиры других поездов, которые будут приезжать на существующие пути Московского вокзала, как и сейчас, смогут спуститься на станцию метро «Площадь Восстания».