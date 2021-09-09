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Пассажиров ВСМ Москва-Петербург хотят выводить к метро «Лиговский проспект»

Поток пассажиров, приезжающих в Петербург из Москвы по будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали, предполагается направлять в сторону Обводного канала. Они будут прибывать в новый терминал Московского вокзала.

Как рассказал «Фонтанке» глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, идея состоит в том, чтобы пассажиры ВСМ от платформы по надземному переходу уходили в сторону будущей станции «Лиговский проспект-2», которая появится на кольцевой линии метро. Сами скоростные поезда будут прибывать на пути в районе складов Северного страхового общества. Часть оставшихся там строений могут быть включены в ансамбль нового терминала. При этом пассажиры других поездов, которые будут приезжать на существующие пути Московского вокзала, как и сейчас, смогут спуститься на станцию метро «Площадь Восстания».

Ранее стало известно, что в Москве для ВСМ построят новый вокзал. Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали читайте в материале «Фонтанки».

ВСМ Москва-Петербург пройдет через Великий Новгород, хотя раньше обсуждался вариант следования максимально близко к существующим железнодорожным путям. «Фонтанка» подробно писала о возможных вариантах трассировки, а также о том, сколько будет стоить каждый участок магистрали и какой пассажиропоток они обеспечат в расчетах РЖД.

По городским участкам двух столиц планировка территории должна начаться уже в текущем году. Стоимость петербургского 12-километрового отрезка от Московского вокзала до Обухово оценивается в 62 млрд рублей при 1,7 трлн общих расходов на строительство ВСМ. В концепции РЖД, одобренной Смольным, высокоскоростные поезда будут прибывать в терминал у Московского вокзала на территории складов Северного страхового общества. Кроме них, здесь будут обслуживать «Красную стрелу», остальное дальнее сообщение предложено направлять в запланированный терминал на Волковской.

Ранее Минтранс сообщал, что первый поезд должен поехать по ВСМ в 2026 году, но в презентации РЖД ввод намечен на IV квартал 2027-го.

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Комментарии (2)

Fosgen
"Лиговский проспект-2" планируется на 6, Красносельско-Калининской линии.
Экс-депутату 47 региона неплохо бы город подучить.
Хотя, негоже свите выше Короля прыгать.
hal9000
Московский вокзал это жопа мира..его давно надо перечерчивать ..стамеску эту городу герою переносить в другое место и переделывать всю схему движения...этот вокзал для конных повозок проектировался..
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