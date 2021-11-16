Хуснуллин: Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом не будет отменено

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой не будет отменено. Об этом, как пишет 16 ноября «Российская газета», на площадке форума «Транспортная неделя-2021» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.



По его словам, в настоящий момент проект разбит на этапы. В Северной столице строительство уже определено, а в Москве выход будет обустроен в рамках развития МЦД.



Хуснуллин отметил, что ресурсы сейчас направлены на строительство железной дороги на Восточном полигоне, и когда будут «финансовые и организационные возможности», возведение ВСМ ускорится.



На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что правительство РФ в рамках обсуждения инвестпрограммы РЖД предложило «дополнительно проработать» ряд вопросов, среди которых строительство ВСМ Москва — Петербург. Фактически это означает, что реализация проекта, который должны были завершить в 2027 году, сдвигается по срокам или может быть отменена.

