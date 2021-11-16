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Хуснуллин: Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом не будет отменено

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой не будет отменено. Об этом, как пишет 16 ноября «Российская газета», на площадке форума «Транспортная неделя-2021» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящий момент проект разбит на этапы. В Северной столице строительство уже определено, а в Москве выход будет обустроен в рамках развития МЦД.

Хуснуллин отметил, что ресурсы сейчас направлены на строительство железной дороги на Восточном полигоне, и когда будут «финансовые и организационные возможности», возведение ВСМ ускорится.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что правительство РФ в рамках обсуждения инвестпрограммы РЖД предложило «дополнительно проработать» ряд вопросов, среди которых строительство ВСМ Москва — Петербург. Фактически это означает, что реализация проекта, который должны были завершить в 2027 году, сдвигается по срокам или может быть отменена.

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Комментарии (7)

Bambr
Этот деятель не успел урвать себе на предыдущей стройке?
f0ntan
Где в Питере строительство ВСМ уже положено? Это застроенная Галереей бывшая яма у Московского, что-ли является началом строительства ВСМ?
260559331
1,7 трлн. Руб чтобы на 1-1,5 часа быстрее ездить между Содомом и Гоморрой .... или еще плюсы есть ??
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