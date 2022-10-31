В застройку «Нарвской заставы» вмешался СК. Квартал без единой хрущевки попал в реновацию

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий при включении в программу «первой» реновации в Петербурге квартала «Нарвская застава». В отличие от других локаций, там нет ни одной хрущевки. «Фонтанка» рассказывает, как над историческим кварталом нависла угроза сноса и как Заксобрание города может остановить или дать ход дальнейшей реализации проекта.

За летним ажиотажем, связанным с «новой» волной реновации в Петербурге (она же КРТ), история со «старой» реновацией отошла на второй план — до поступивших известий из Следственного комитета.



Накануне ведомство объявило о возбуждении уголовного дела в отношении не установленных пока «лиц из числа правительства Санкт-Петербург» из-за включения в программу «старой» реновации (она же — программа развития застроенных территорий, РЗТ) территории «Нарвской заставы». Как считают в СК, в 2010 году чиновники нарушили запрещающий снос исторических зданий закон, заключив договор между комитетом по управлению городским имуществом и компанией «СПб Реновация» о развитии застроенных территорий.

Речь идет о городском законе №820–7 об объединенных охранных зонах: он запрещает снос исторических зданий. В центральных районах города таким статусом обладают дома, построенные до 1917 года, в остальных районах — до 1957 года. Именно такими и застроена «Нарвская застава». Однако для реновации этого квартала в законе прописали лазейку, которая сначала действовала до 1 января 2019 года, а затем Заксобрание, несмотря на протесты экспертов, продлило действие этой лазейки еще на четыре года. В разделе 7, в пункте 7.3.1.2, прямо прописано, что «при проведении комплексного ремонта и реконструкций территорий кадастровых кварталов 8022, 8023, 8023А, 8025, 8027, 8029, 8030, 8031, 8032, 8036, 8039, 8040, 8043, 8044, осуществляемого в рамках реализации программы развития застроенных территорий до 01.01.2023 года, допускается снос (демонтаж) следующих исторических зданий». Далее идет перечисление адресов.



Соответственно, срок действия этой лазейки истечет совсем скоро, и реновация квартала станет невозможной без ее продления. Сделать это можно только корректировкой закона; значит, депутатам Заксобрания теперь уже на фоне расследования уголовного дела придется брать на себя ответственность за это решение.



Во время обсуждения предыдущего продления лазейки на тот момент замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Карпов настаивал, что «Нарвская застава» — это «город-сад», которому нужна реконструкция с сохранением внешнего облика, а не застройка по типу очередного Купчино.



Квартал «Нарвской заставы» изначально выбивался из общей картины: программа реновации рассчитана на снос и расселение хрущевок. В «Нарвской заставе» нет ни одного такого дома. Квартал — это старинная петербургская окраина. В РЗТ попала территория, ограниченная Промышленной улицей, проспектом Стачек, улицами Трефолева, Калинина, Новоовсянниковской и Баррикадной улицей. Над застройкой территории работали архитекторы Виктор Белов и Александр Каменский, который позднее стал главным архитектором Ленинграда. Квартал застроен небольшими двух- и трехэтажными домами. Уютный, очень зеленый, с большими дворами и камерной атмосферой.



По воспоминаниям местных жителей, при формировании списка территорий реновации в Смольном долго сопротивлялись включению «Нарвской заставы» в программу. «А в итоге ее бантиком прикрепили к РЗТ, хотя мы подпадаем под единственный критерий — малоэтажная застройка», — рассказала одна из участниц инициативной группы против застройки.

«В 2011 году «СПб Реновация» вместе с администрацией Кировского района в ДК им. Газа проводили общественные слушания, на которых они представляли проект, который планируется осуществить. В том числе, там были приглашенные иностранные архитекторы. Зал был полный», — рассказала Карина, участница инициативной группы. По ее словам, увиденное привело жителей в ужас: «Это были а-ля хрущевки с отоплением, как в Европе, через вентиляционную систему». «Подавляющее большинство были против: многие осознанно переезжали именно сюда из новостроек, доплачивая деньги, кто-то выбирал это место, чтобы улучшить качество жизни, так как это сталинская малоэтажная застройка и зеленые дворы», — рассказала собеседница.



Фото: rzt.spb.ru Фото: rzt.spb.ru Поделиться Поделиться





В 2011 году по заказу инвестора историко-культурную экспертизу «Нарвской заставы» выполнил искусствовед, член Союза архитекторов, зампредседателя Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик совместно с архитектором Ниной Петуховой. В рамках этой экспертизы не представляющими исторической ценности авторы назвали 160 из 230 домов. Экспертиза, как писал «Канонер», вызвала жаркую дискуссию в Союзе архитекторов.

«Вторая волна пошла в январе этого года», — говорит Карина. По ее информации, было присмотрено стартовое пятно под застройку, в границах которых находятся 17 домов, а жителей за неимением нового жилья в границах округа начали уговаривать переехать в Шушары — в готовые квартиры.



В сообщении Следственного комитета о возбуждении дела со ссылкой на неназванную местную жительницу говорилось немного другое: что инвестор настаивает на «скорейшем выселении почти 500 жителей из своих квартир, при этом предоставлять им маневренный фонд, а в дальнейшем — постоянное жилье в границах той же административной территории или соразмерную компенсацию отказывается». Некорректность пересказа происходящего «Фонтанке» подтвердили и сами жители, и инвестор. «Это не совсем так. Скорее всего, это взято из информации, что мы собрали 500 подписей», — пояснила Наталья, еще одна участница инициативной группы.

«Расселение жителей территорий, участвующих в программе РЗТ, за границы квартала невозможно. В соответствии со статьей 4 закона Санкт-Петербурга «Об адресной программе Санкт-Петербурга «Развитие застроенных территорий» от 16.04.2008 № 238–39, при развитии застроенных территорий переселение граждан осуществляется в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных на соответствующих застроенных территориях, в отношении которых принято решение о развитии. Переезд в другие районы теоретически возможен, если этого захочет сам житель. Но для этого требуется его письменное согласие», — прокомментировали редакции в пресс-службе компании.



На просьбу редакции прокомментировать, на какой стадии находится реализация проекта в «Нарвской заставе» в конце октября 2022 года, инвестор заявил: «Идет актуализация планов мероприятий. В частности, определяются этапы реализации программы, прорабатываются вопросы обеспеченности территории социальными объектами — детскими садами, школами, поликлиниками».



Любопытно, что, согласно протоколу июньского заседания районной комиссии по РЗТ, по допсоглашениям от 2012 и 2019 годов инвестор должен передать в госсобственность 87,2 тысячи кв. метров жилых помещений, причем не менее половины — до 1 июня 2026 года. В проекте плана реализуемых мероприятий, который представил инвестор комиссии, были предложены другие объемы: 14,8 тысячи кв. метров до 1 июня 2026 года и 14,6 тысячи кв. метров — в 2028 году.

В августе — во время подачи предложений в проект нового Генплана города — местные жители узнали, что в «Нарвской заставе» в проекте документа предусмотрена зона высокоэтажной жилой застройки Ж4, и горожане массово подавали предложения с требованием сохранить зону среднеэтажной застройки Ж2 (это исключает строительство высоток). Какова в итоге будет высотность в этой локации, предстоит решать депутатам ЗакСа во время принятия закона о Генплане.

