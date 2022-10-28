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    В Петербурге Следственный комитет возбудил дело из-за реновации «Нарвской заставы»

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за включения в программу реновации квартала «Нарвская застава». Об этом 28 октября сообщает в своем телеграм-канале Главное следственное управление ведомства по Петербургу.

    Как считает следствие, «должностные лица из числа сотрудников правительства Санкт-Петербурга» в 2010 году организовали в нарушение закона, который запрещает снос исторических зданий, заключение договора между комитетом по управлению городским имуществом и ООО «СПб Реновация» о развитии застроенных территорий.

    По этому договору, подчеркивает ведомство, инвестор принял на себя обязательства по развитию застроенных территорий, в том числе путем сноса исторических зданий. А в 2019 году было заключено дополнительное соглашение о продлении программы до 2029 года.

    «В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — говорится в сообщении СК.

    В октябре на приеме у зампреда СК Александра Клауса представительница инициативной группы против сноса «Нарвской заставы» рассказала, что компания якобы настаивает на скорейшем выселении почти 500 жителей и отказывается предоставлять им маневренный фонд, постоянное жилье по соседству или соразмерную компенсацию.

    В итоге было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

    Напомним, планы по реновации «Нарвской заставы» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить в конце сентября.

    РЗТ — программа развития застроенных территорий, принятая в Петербурге еще в 2008 году. Она включает в себя 22 территории для расселения и сноса хрущевок и нового жилого строительства. Инвестором является компания «СПб Реновация». РЗТ не стоит путать с КРТ (комплексное развитие территорий жилой застройки). Закон о КРТ Заксобрание города приняло только в конце июня 2022 года. В настоящее время закон о КРТ приостановлен до 2024 года.

    В 2009 году в городе был принят закон № 820–7 об охранных зонах. И по нему под запретом сноса находились дома в «Нарвской заставе», которые были возведены до 1957 года. В основном это двух- и трехэтажные здания, про такие часто говорят, что их возводили пленные немцы. Основанием для сноса может стать только аварийность. Запрет на снос временно сняли — он разрешен до конца 2022 года. По плану под демонтаж должны пойти более 160 зданий.

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    Комментарии 2

    Kezevo28 Окт 2022 в 15:04
    Нарвская застава райское место, им и там понадобилось понастроить человейников. Мало полей вокруг спб.
    +2−0
    26078160128 Окт 2022 в 14:59
    Как удобно, на разрушении города постепенно все зарабатывают. И все при делах! Только сам город разрушается.
    +3−0
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