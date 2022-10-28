В Петербурге Следственный комитет возбудил дело из-за реновации «Нарвской заставы»

Как считает следствие, «должностные лица из числа сотрудников правительства Санкт-Петербурга» в 2010 году организовали в нарушение закона, который запрещает снос исторических зданий, заключение договора между комитетом по управлению городским имуществом и ООО «СПб Реновация» о развитии застроенных территорий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за включения в программу реновации квартала «Нарвская застава». Об этом 28 октября сообщает в своем телеграм-канале Главное следственное управление ведомства по Петербургу.

По этому договору, подчеркивает ведомство, инвестор принял на себя обязательства по развитию застроенных территорий, в том числе путем сноса исторических зданий. А в 2019 году было заключено дополнительное соглашение о продлении программы до 2029 года.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — говорится в сообщении СК.

В октябре на приеме у зампреда СК Александра Клауса представительница инициативной группы против сноса «Нарвской заставы» рассказала, что компания якобы настаивает на скорейшем выселении почти 500 жителей и отказывается предоставлять им маневренный фонд, постоянное жилье по соседству или соразмерную компенсацию.