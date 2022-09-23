Бастрыкин поручил проверить планы по реновации квартала «Нарвская застава» в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения активистов, который выступают против реновации квартала «Нарвская застава» в Петербурге. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба ведомства.



Активисты микрорайона «Нарвская Застава» попросили ведомство проверить, насколько законны планы города на реновацию квартала в рамках еще «старой» программы развития застроенных территорий (РЗТ). По информации ведомства, большинство жителей не считают свои дома ветхими и требующими сноса.

