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    Бастрыкин поручил проверить планы по реновации квартала «Нарвская застава» в Петербурге

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения активистов, который выступают против реновации квартала «Нарвская застава» в Петербурге. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба ведомства.

    Активисты микрорайона «Нарвская Застава» попросили ведомство проверить, насколько законны планы города на реновацию квартала в рамках еще «старой» программы развития застроенных территорий (РЗТ). По информации ведомства, большинство жителей не считают свои дома ветхими и требующими сноса.

    В 2009 году в городе был принят закон №820-7 об охранных зонах. И по нему под запретом сноса находились дома в «Нарвской заставе», которые были возведены до 1957 года. В основном, это двух- и трехэтажные здания, про такие часто говорят, что их возводили пленные немцы. Основанием для сноса может стать только аварийность. Запрет на снос временно сняли — он разрешен до конца 2022 года. По плану под демонтаж должны пойти более 160 зданий.

    Проверка по поручению Бастрыкина поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

    РЗТ — программа развития застроенных территорий, принятая в Петербурге еще в 2008 году. Она включает в себя 22 территории для расселения и сноса хрущевок и нового жилого строительства. Инвестором является компания «СПб Реновация». РЗТ не стоит путать с КРТ (комплексное развитие территорий жилой застройки). Закон о КРТ Заксобрание города приняло только в конце июня 2022 года. В настоящее время в парламент внесен законопроект губернатора о приостановке его действия до 2024 года.

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