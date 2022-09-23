Бастрыкин поручил проверить планы по реновации квартала «Нарвская застава» в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после обращения активистов, который выступают против реновации квартала «Нарвская застава» в Петербурге. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба ведомства.
Активисты микрорайона «Нарвская Застава» попросили ведомство проверить, насколько законны планы города на реновацию квартала в рамках еще «старой» программы развития застроенных территорий (РЗТ). По информации ведомства, большинство жителей не считают свои дома ветхими и требующими сноса.
В 2009 году в городе был принят закон №820-7 об охранных зонах. И по нему под запретом сноса находились дома в «Нарвской заставе», которые были возведены до 1957 года. В основном, это двух- и трехэтажные здания, про такие часто говорят, что их возводили пленные немцы. Основанием для сноса может стать только аварийность. Запрет на снос временно сняли — он разрешен до конца 2022 года. По плану под демонтаж должны пойти более 160 зданий.
Проверка по поручению Бастрыкина поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.