автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

Это просто праздник какой-то, подумали городские власти, и решили отметить демонтаж первого за 12 лет расселенного дома: построили сцену, надули шарики, пригласили радоваться местных жителей. Местные почему-то не хотели радоваться. Они хотели получить ответ, когда закончится издевательство и чудесная программа реновации придет в их семьи.

Утром 22 июля на внутриквартальной территории около парка Сосновая поляна было оживленно. По сцене с навесом прохаживался импозантный ведущий в галстуке-бабочке. Мелькали сотрудники полиции, прибывали казенные автомобили с казенными номерами, из них выходили чиновники в деловых костюмах, местные жители прятались под зонтами. За приготовлениями, подозревая нехорошее, наблюдала пятиэтажка со 2-й Комсомольской, косясь пустыми оконными проемами в сторону экскаватора-разрушителя.



Пока собирались гости, корреспондент «Фонтанки» выслушивала от местных. Дама из соседнего дома рассказала, что пришла увидеться с градоначальником. «Поздороваться, в глаза посмотреть, - пояснила она. - И спросить: за что мне такое наказание — 7,5 лет». И добавила: себя-то не жалко - «не доживет», а вот внуков... как раз должен родиться девятый.



Перед выступлением «главных действующих лиц» публике показали презентацию, из которой следует, что после реализации программы бывшим обитателям хрущевок жить станет точно веселее. Описанные масштабы соответствовали торжеству момента: вторая по значимости программа после столичной, 8,3 млн «квадратов» «современного и комфортного жилья», обновление инженерных коммуникаций, и все это без привлечения бюджетных средств. Доказательство тому — записные ролики счастливых новоселов-петербуржцев.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

«Представьте, после войны в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, не хватало просто элементарно жилья. Был разрушен город, и люди жили в подвалах, в полуподвалах, - начал свою речь губернатор Александр Беглов. - Вот здесь стоят горожане с сединой, они знают, как трудно было жить». Он напомнил, что в 1955 году решили ускорить строительство, для чего приняли программу панельного домостроения.



«Представьте, вот такой дом строился за 79 дней. Плюс с отделкой — за 102 дня. Вот такое было строительство», - рассказал Беглов. И продолжил тем, что расселенный компанией «СПб Реновацией» дом на 50 семей — 200 человек, которые получили новое жилье. «Начало положено, и я уверен, что строительная компания справится с этой задачей, а мы обязательно поможем. С новым этапом в строительстве нашего города!» - объявил губернатор.

Следующим пригласили выступать спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, славный тем, что публично отказывал в доверии «этой строительной мафии». «СПб Реновацию» председатель назвал «нашим замечательным партнером». «В присутствии коллег-журналистов, задумайтесь, что будет, если через годы, 10-12 лет, одновременно эти дома начнут складываться или будут признаны аварийными? Что будет с этими сотнями, тысячами и даже десятками тысяч людей, и как их будем расселять за счет города. Поэтому программе необходимо придать импульс», - сказал депутат. И добавил, что парламент уже обратился с федеральной инициативой, касающейся проблемы «последнего жильца»: «Нам история время на раскачку не оставила».

автор видео Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

Председатель совета директоров компании «СПб Реновация» Дмитрий Голубков рассказал, что у компании есть «добрая, теплая, святая миссия»: «Все жители, кто подпадают под программу реновации, все, кто жили в расселенных домах, они все абсолютно счастливы. Каждый дом, кто уехал из хрущевки и переехал в новую квартиру, это каждый раз история со счастливым концом, с «хэппи эндом». Гул, который послышался со стороны нахохлившихся под зонтиками местных, видимо, тоже мог служить подтверждением всеобщего счастья.

Голубков добавил, что совместно со Смольным компания отрабатывает новые дорожные карты и новые подходы по развертыванию всех кварталов, которые входят в программу — более 22 штук. «Начинаем снос дома!» - объявил ведущий. Грянула музыка, ожил экскаватор-демолятор, подъехал к жертве и откусил от верхнего этажа. Кусал недолго, меньше трех минут. «Реновации быть. Дорогие дамы и господа, торжественная церемония завершена. Всем большое спасибо!» - объявил ведущий.

автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Выдревич / «Фонтанка.ру»

Для губернатора же Беглова, наоборот, все только начиналось. Его окружили местные пенсионерки, вторым кругом встали чиновники и телеоператоры. Диалог заглушали реплики рядом стоящих, но отдельные фразы долетали: «Мы же пять лет живем!». Губернатор объяснял, что компания-партнер города по программе уже «набила себе шишек». Тем временем обитатели соседних, но также попавших в программу хрущевок, рассказали, что буквально за две недели до дня «икс» им сообщили, что из второй очереди расселения их подвинули в третью.



«Сегодня еще будете сносить?» - поинтересовался корреспондент у рабочих в новенькой яркой униформе. «Не хотим, но будем», - отшутились в ответ и пояснили: в общей сложности демонтаж такого здания займет 4-5 дней. Как только представительский кортеж покинул квартал, снос возобновился. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

