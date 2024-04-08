ВСМ стучится в Петербург. На юге города под стройку собрались перевешивать провода

Во Фрунзенском районе реконструируют кабельные воздушные линии из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Ранее здесь уже изымали участки под ВСМ.
По данным «Фонтанки», РЖД приняли решение о разработке соответствующего проекта планировки на прошлой неделе. Речь идет о реконструкции линии Мирная — Нарымская, заниматься этим будет «Энергосервисная компания Ленэнерго». Цель состоит в том, чтобы земельный участок под стройку освободить от электросетей.
Ранее во Фрунзенском районе жителей Фарфоровского поста известили о том, что их квартиры будут изымать, так как дома стоят на земле, предназначенной для строительства ВСМ. Кроме того, под изъятие попадают ряд участков и нежилых зданий, а также небольшая территория у еврейского кладбища.
На прошлой неделе президент Владимир Путин дал ряд указаний по реализации проекта ВСМ Петербург — Москва, определив основные финансовые условия и сроки. В частности, стало известно, что петербургский участок магистрали до