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    ВСМ стучится в Петербург. На юге города под стройку собрались перевешивать провода

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    Во Фрунзенском районе реконструируют кабельные воздушные линии из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва. Ранее здесь уже изымали участки под ВСМ.

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    По данным «Фонтанки», РЖД приняли решение о разработке соответствующего проекта планировки на прошлой неделе. Речь идет о реконструкции линии Мирная — Нарымская, заниматься этим будет «Энергосервисная компания Ленэнерго». Цель состоит в том, чтобы земельный участок под стройку освободить от электросетей.


    Ранее во Фрунзенском районе жителей Фарфоровского поста известили о том, что их квартиры будут изымать, так как дома стоят на земле, предназначенной для строительства ВСМ. Кроме того, под изъятие попадают ряд участков и нежилых зданий, а также небольшая территория у еврейского кладбища.

    На прошлой неделе президент Владимир Путин дал ряд указаний по реализации проекта ВСМ Петербург — Москва, определив основные финансовые условия и сроки. В частности, стало известно, что петербургский участок магистрали до Обухово II будет построен в рамках инвестпрограммы РЖД. Что касается основной концессионной части проекта, то при общей стоимости около 2 трлн рублей Петербург должен будет вложить не менее 30 млрд рублей.

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