Под строительство ВСМ в Петербурге передали участок у еврейского кладбища

Постановление правительства опубликовано накануне, в нем говорится, что участок передается в аренду для строительства путей. Арендная плата за 13,7 тысяч квадратных метров составит порядка 250 рублей в год, срок строительства — 3 года.



Это не первый участок, который уже передан городом под ВСМ. Кроме того, есть несколько распоряжений Росжердола об изъятии земель у юрлиц под эту же задачу — в том числе под будущий терминал для приема и отправки поездов у Московского вокзала. Самым резонансным должно стать изъятие участков, на которых стоят жилые многоквартирные дома Фарфоровского поста. Некоторые их жители вошли в неформальную коалицию «Бездомный Петербург», где состоят также владельцы квартир в других кварталах приговоренных к сносу зданий.