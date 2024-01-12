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    Под строительство ВСМ в Петербурге передали участок у еврейского кладбища

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    Смольный передал очередной участок под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург. Он находится недалеко от пересечения проспекта Александровской Фермы и улицы Жертв 9 января.

    Фото: rgis.spb.ru
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    Постановление правительства опубликовано накануне, в нем говорится, что участок передается в аренду для строительства путей. Арендная плата за 13,7 тысяч квадратных метров составит порядка 250 рублей в год, срок строительства — 3 года.

    Это не первый участок, который уже передан городом под ВСМ. Кроме того, есть несколько распоряжений Росжердола об изъятии земель у юрлиц под эту же задачу — в том числе под будущий терминал для приема и отправки поездов у Московского вокзала. Самым резонансным должно стать изъятие участков, на которых стоят жилые многоквартирные дома Фарфоровского поста. Некоторые их жители вошли в неформальную коалицию «Бездомный Петербург», где состоят также владельцы квартир в других кварталах приговоренных к сносу зданий.

    Фото: rgis.spb.ru

    ВСМ Москва-Петербург планируют построить к 2028 году, однако руководство РЖД говорило о 2030-м. В 2024 году году из внебюджетных источников выделят более 20 млрд рублей, общая же стоимость оценивается минимум в 1,7 трлн. Предполагается, что новая железнодорожная магистраль сократит время пути между столицами до 2 часов 15 минут. Подробнее — читайте на «Фонтанке».

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    Гость12 Янв 2024 в 12:48
    Антисемиты
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