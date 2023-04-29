Не только Выборг. 7 интересных мест Ленобласти — отправляйтесь в путешествие на электричке

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Чем заняться на майские? Конечно, отправиться в путешествие. Тем более, что его можно совершить максимально бюджетно и за один день — вам понадобится только билет на электричку. Проект «(От)Личный Петербург» вышел из зоны комфорта, изучил города Ленобласти и собрал 7 населенных пунктов, достойных вашего внимания. Рассказываем, как туда добраться и что там делать.

Приозерск: средневековая крепость и берег Вуоксы Приезжайте в Приозерск, если любите историю. Этому городу больше 720 лет: поселение Кексгольм (или, по-русски, Корела) существовало в устье Вуоксы как минимум с XII века. Через Корелу проходил «запасной» маршрут торгового пути «из варяг в греки», за крепость бились то шведы, то новгородцы. А еще считается, что в походе на Корелу погиб князь Рюрик.



Как добраться На электричке с Финляндского вокзала. Быстрее всего — на «Ласточке»: есть утренние рейсы на 8:30 и на 11:26. Обратные поезда ходят раз в час или два. Время в пути — 2–3 часа.



Что здесь делать От вокзала отправляйтесь по улице Маяковского до Новой кирхи, построенной в 1930 году финским архитектором Армасом Линдгреном. Представьте себе: здание за последние сто лет успело побывать и храмом, и «базой» отряда НКВД, и городским ДК, и ночным клубом…

Кирха построена в 1930 году Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Дальше по улице Жуковского идите на юг, в сторону крепости Корела. По дороге вам встретятся бывшая деревянная летняя дача купца Кнааппилы, а ближе к крепости — финские противотанковые надолбы, привезенные сюда с линии Маннергейма.

В крепости работает краеведческий музей, но интересно и просто погулять по ее территории: осмотреть Круглую башню, построенный шведами Старый арсенал. К слову, при Петре I это оборонительное сооружение переделали под тюрьму. Именно тут позднее содержали семью Емельяна Пугачева и некоторых декабристов. Можете блеснуть перед спутниками и провести аналогию с Петропавловской крепостью.

Крепость стоит на берегу Вуоксы Фото: Adobe Stock Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





После прогулки можно перевести дух в живописном Городском парке отдыха на острове Каменистый — там дикий лес с вековыми соснами, прогулочные дорожки, гранитные скалы и пляж. Приморск: финская кирха и длинный мол Окрестности Приморска на берегу Финского залива тоже были заселены как минимум с IX–X веков: тогда тут находился торговый пост, на котором для пополнения запасов останавливались купцы, следовавшие по пути из варяг в греки. В разное время территория отходила Швеции, Финляндии и России. Сегодня в Приморске работает крупный нефтеналивной Морской торговый порт.

Как добраться Самый быстрый способ — на автобусе от станции метро «Парнас». Дорога займет около 2,5 часов, первый рейс стартует в 8:30. Можно и на электричке от Финляндского вокзала, но ехать придется 3 часа 14 минут, а выехать позже: по выходным поезда отходят в 9:42. Обратно можно уехать на электричке — в 17:10 или в 18:40, либо на автобусе — в 17 или 19:30. Что здесь делать С железнодорожной станции или автобусной остановки идите прямиком к бывшей лютеранской Кирхе Святой Марии Магдалины. Ее построили в 1904 году по проекту архитектора Йозефа Стенбека. Стены выложили из местных пород гранита, в окнах установили огромные витражи, к сожалению, на сегодняшний день утраченные.



Внутри кирхи работает Приморский краеведческий музей — там можно полистать старые финские газеты и узнать много интересного. Например, что когда-то в Приморске работал научно-технический центр РКК «Энергия» — здесь даже испытывали двигательную установку орбитального корабля «Буран».

Лютеранская кирха построена в 1904 году Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Выйдя из кирхи, посетите родник с очень вкусной водой, умойтесь, попейте, наберите бутылку. И спускайтесь к берегу залива. Если пройти по нему в сторону Петербурга, вы увидите длинный мол. В безветренную погоду обязательно доберитесь до конца (это 240 метров над водой) — тогда гарантированно получатся хорошие фотографии.

Недалеко от кирхи находится длинный мол Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





А дальше можно прогуляться на север до поселка Манола: до него от кирхи идти где-то час. Во-первых, тут прекрасные пляжи с высокими соснами. А во-вторых, можно посмотреть на «Стакан»: причал, специально сооруженный для испытаний атомного ледокола «Ленин». Петяярви: сосновый лес и старая финская ГЭС Рядом со станцией «Петяярви» есть небольшой одноименный поселок, но туристу сюда стоит ехать не за этим. Здесь растет прекрасный сосновый лес, по которому проложен экомаршрут. Как добраться На электричке от Финляндского вокзала. Поезда ходят весь день, утренние отправляются в 7:27, 8:40, 9:34, а время в пути — чуть меньше двух часов. Обратные электрички тоже ходят регулярно: вечерние уходят из Петяярви в 18:45, 20:07 и 21:39.

Что здесь делать В первую очередь — гулять по лесу. Поэтому не забудьте взять перекус в дорогу. На экомаршруте вам встретятся и озера, и болото. Путникам предстоят подъемы и спуски: самые высокие точки здесь достигают 88–90 метров. Длина всего маршрута — 11 километров, пройти его можно за 2,5 часа.

В Петяярви стоит поехать за лесным воздухом Фото: читательница Фонтанки Ольга Поделиться Поделиться





По пути вы увидите и остатки бывшей финской ГЭС, построенной еще в 1928 году. Сейчас она не работает, но всё еще можно полюбоваться плотиной на реке Волчья.

На озере Лебяжьем можно отдохнуть Фото: читательница Фонтанки Ольга На маршруте вам встретятся плотина и старая финская ГЭС Фото: читательница Фонтанки Ольга Поделиться Поделиться





Отдохнуть лучше всего на Лебяжьем озере. Здесь есть пирс и трамплин для ныряния — летом тут можно купаться. Колтуши: первый советский наукоград с музеем и озером Эта небольшая деревня рядом с Петербургом в 1920-х годах стала одним из первых советских наукоградов — тогда Иван Павлов организовал здесь биологическую станцию Института экспериментальной медицины. Как добраться С пересадками можно и на электричке, но лучше всего на автобусах. № 429, 453, 531 и 532 отходят от станции «Проспект большевиков» и они же идут обратно. Время в пути — около 20 минут. Что здесь делать Как выйдете из автобуса, сразу отправляйтесь в парк Института физиологии имени Павлова. Здесь изучали физиологию больших полушарий головного мозга по методу условных рефлексов. В научном городке при Павлове появились лаборатории, помещения, где содержались животные, коттеджи для сотрудников. До сих пор тут можно увидеть антропоидник с шимпанзе — единственную лабораторию в России, где ведутся исследования интеллекта и особенностей поведения человекообразных обезьян.



В «Старой лаборатории» размещена экспозиция музея Фото: Николай Мальцев, заведующий Лабораторией научно-исследовательской кинематографии ИФ РАН Поделиться Поделиться





В здании сегодня музей. Если попадете туда, увидите не только мемориальную экспозицию, но и выставку современного искусства в стиле сайнс-арта.



В Первом корпусе института работает кинолаборатория Фото: Дарья Драй/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





А после посещения можно отдохнуть у Колтушского озера — здесь есть пляж и симпатичный вид на деревню.

Сиверский: бывшая дачная столица на берегу реки Оредеж Сиверский на рубеже XIX–XX веков был дачной столицей — одним из крупнейших подобных поселений вблизи Петербурга. На лето сюда приезжали Салтыков-Щедрин, А. Бенуа, А. Толстой, Чуковский, Блок, Ахматова, Гиппиус, Мережковский. А художники Репин, Шишкин и Крамской вдохновлялись этими пейзажами. Сегодня Сиверский — небольшой поселок городского типа на берегу реки Оредеж. Как добраться На электричке с Балтийского вокзала, утром они ходят раз в час. Дорога на обычной занимает около 1 часа 15 минут, на «Ласточке», которая отправляется в 8:37, — 52 минуты. Обратные вечерние электрички тоже ходят раз в час-два. Что здесь делать На самом деле, здесь столько интересного, что за день всё не обойти: лучше заранее составьте список мест, которые вам точно хочется увидеть.

Во-первых, посетите музеи. Об истории поселка и людях, которые здесь жили, можно узнать в «Дачной столице» — лучше с экскурсией. Если хотите побывать в одной из настоящих дач знаменитостей, отправляйтесь в мемориальный дом-музей композитора Исаака Шварца.

Посетите мемориальный дом-музей Исаака Шварца Фото: Анастасия Коренькова / Фонтанка.ру Здесь сохранились личные предметы композитора Фото: Анастасия Коренькова / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Во-вторых, дойдите до усадьбы Елисеевой, выстроенной в стиле модерн, — она чуть южнее Сиверского.

Ниже усадьбы на реке Оредеж вам встретится плотина. А рядом — геологические обнажения: на поверхность выходят породы, которым сотни миллионов лет. В них встречаются окаменелые фрагменты девонских кистеперых и панцирных рыб.

Обязательно прогуляйтесь по берегам реки Оредеж Фото: Анастасия Коренькова / Фонтанка.ру Фото: Анастасия Коренькова / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Еще в Сиверском стоит увидеть живописный Лялин луг, расположенный на берегу реки. И, если не сильно устанете, экотропу «Школы жизни» — отличное место, чтобы подышать лесным воздухом. Лебяжье: места Бианки и «кладбище поездов» В истории Лебяжьего множество граней. Одно время имением на южном берегу Финского залива владел Салтыков-Щедрин. Здесь традиционно селились лоцманы-мореходы, которые проводили суда в Кронштадт и Петербург. А еще поселок тесно переплетен с судьбой Виталия Бианки: он каждое лето отдыхал тут в детстве. Как добраться На электричке с Балтийского вокзала. Утром поезда ходят каждые полтора часа, путь займет примерно 1 час 30 минут. Вечером в обратную сторону интервал движения такой же, последний поезд отходит в 21:49. Что здесь делать Недалеко от станции находится так называемое «кладбище поездов» — железнодорожный музей под открытым небом. Тут локомотивы, поезда, раритетные паровозы и тепловозы, электропоезда, дизельный транспорт — по ним можно изучить всю историю железнодорожного транспорта России. Имейте в виду: попасть сюда можно только с экскурсией, которые проводят по воскресеньям, и нужно записываться заранее.



От «кладбища» идите в сторону моря — до Приморской улицы. Увидите исторический район Лебяжьего: лоцманское поселение. Всем 27 деревянным строениям — 100–150 лет. Строились они по типовому проекту: в каждом было пять комнат, остекленная веранда, резервуар с технической водой, персональный ледник и сарай. Сегодня в большинстве домов никто не живет.

Дальше можно дойти до «Поляны Бианки» — охраняемого природного ландшафта, который появился здесь по инициативе местных жителей. Отсюда можно наблюдать невероятные закаты над заливом.

Приехав в Лебяжье, можно отправиться к форту «Красная горка» и Шепелевскому маяку Фото: Ксения Потеева/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Есть и альтернативный маршрут: как приедете в Лебяжье, можете сразу отправиться к форту «Красная горка» — это интересное фортификационное сооружение, при котором есть музей. А оттуда можно двинуться к Шепелевскому маяку — одному из самых красивых в Ленобласти.

Сосновый бор: детский игровой городок и лесные парки Когда-то это была старинная деревня на территории Ижорской земли, именуемая Устьем. В советские годы в этом городе на южном берегу залива начали строить научные институты — и здесь до сих пор испытывают ядерно-энергетические установки и оптико-электронные приборы. В 1960-х тут построили Ленинградскую атомную электростанцию, одно время считавшуюся самой крупной в мире. Как добраться От Балтийского вокзала ходят электрички до сосновоборской станции «Калище» — доехать можно в том числе на «Ласточке». Утром поезда отправляются в 6:00, 7:30 и 9:13. Вечером уехать обратно можно в 17:49, 19:46 и 21:27. В среднем дорога занимает около 1 часа 45 минут.

Что здесь делать Если вы с детьми, в первую очередь отправляйтесь в парк «Андерсенград». Это игровой городок, выстроенный в стиле средневековой западноевропейской архитектуры из настоящего камня. У замка десять башен, фонтанный комплекс, множество статуй. В выходные здесь часто проходят детские мероприятия.

Детям точно нужно побывать в «Андерсенграде» Фото: читатель Фонтанки Антон Колодкин Поделиться Поделиться





Рядом с детским комплексом есть парк «Белые пески»: здесь можно полюбоваться вековыми соснами и увидеть посреди леса загадочный котлован. Как именно он образовался, точно неизвестно, но можно на минутку представить, что это след метеорита…

В парке «Белые пески» увидите необычный котлован Фото: читатель Фонтанки Антон Колодкин Поделиться Поделиться





Напротив парка, с другой стороны Ленинградской улицы, вы найдете Сосновоборский краеведческий музей. Закажите экскурсию — узнаете о быте жителей деревни Устье и о событиях времен Великой Отечественной войны.

Отдохните после прогулки в Приморском парке Фото: Ксения Потеева / Фонтанка.ру Фото: Ксения Потеева / Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Дальше идите наслаждаться природой в Приморский парк. В прошлом году здесь появились благоустроенные зоны с дорожками, детскими площадками, скамейками, лежаками и памп-треком. И, конечно, дойдите по парку до берега залива: вам откроется вид на ЛАЭС.

