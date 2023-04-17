Не остались за кадром: Институт физиологии им. Павлова создает открытый киноархив «Имени Розы и Рафаэля»

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Институте физиологии имени И. П. Павлова РАН совместно с петербургским Техно-Арт-Центром создают открытый кинематографический архив на основе редких кинодокументов из институтской лаборатории научно-исследовательской кинематографии.



Своим именем этот просветительский проект под названием «Имени Розы и Рафаэля» обязан паре шимпанзе, которые участвовали в научных экспериментах института в середине ХХ века. Розу и Рафаэля подарили Павлову коллеги в 1932 году. Животные стали одними из первых объектов для научного наблюдения и исследований в области когнитивных способностей приматов.



В историю института Роза и Рафаэль вошли благодаря драматичной истории эвакуации из блокадного Ленинграда во время Второй мировой войны и съемкам в документальном фильме «Роза и Рафаэль», проходившим в местной кинолаборатории в 1936 году.



Собственная киногруппа была сформирована в Институте физиологии в 1925 году по распоряжению самого Павлова, — и она существует до сих пор. Ее сотрудники документировали на кино- и фотопленку лабораторные эксперименты и научную жизнь института. Съемки большого научного фильма могли занимать до нескольких лет.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Остров киносокровищ

«Это настоящий кладезь сокровищ: за сто лет сохранилось более 3 000 архивных кино- и фотодокументов, связанных с историей российской физиологической науки», — так характеризует коллекцию лаборатории Ирина Актуганова, руководитель отдела научной коммуникации Института физиологии им. И. П. Павлова РАН.

«В этих стенах сохранились не только архивы и оборудование, но и технологии работы с пленкой, и, что важно, специалисты, которые могут и хотят делиться этими знаниями. Не секрет, что сегодня мест, где умеют работать с пленкой, практически не осталось, — добавляет Анна Аполлонова, директор Техно-Арт-Центра и сотрудник отдела научной коммуникации института. — Поэтому мы можем не только сохранить и ввести в культурный оборот все эти материалы, но и проводить практические занятия и устраивать выставки на основе архивной коллекции».



Дата первой документальной киносъемки, проведенной в исследовательских целях истории, неизвестна. Самые старые из сохранившихся кинопленок относятся к середине 1930-х годов. На них можно увидеть эксперименты с участием шимпанзе, собак и крыс. Вот, например, в разделенном на две части боксе с крысой загорается лампочка, а через несколько секунд в эту часть подается ток. Сначала животное теряется, но уже через пять дней опытов крыса усваивает урок: она быстро перемещается в другую часть бокса сразу после того, как загорается лампочка, не дожидаясь удара тока. В мозгу животного сформировалась связь между светом и подачей электричества.



«Со временем лаборатория стала функционировать и как самостоятельный научно-исследовательский отдел, поскольку были разработаны кинематографические методы научных исследований, — рассказывает Ирина Актуганова. — А с высоты сегодняшнего дня этот science art демонстрирует нам органичное соединение науки и искусства: кинодокументы имеют не только научную, но и художественную ценность».



100 лет и 30 км экспериментов

В советское время снимать научно-популярные фильмы для широкого проката лаборатория не имела права, поскольку она была создана исключительно в научно-исследовательских целях. Однако ученым удалось выпустить несколько коллабораций с Госкино и результаты их опытов и штудий оказались на широком экране. Одной из самых известных стала снятая в 1974 году совместно с «Леннаучфильмом» документальная лента Игоря Войтенко «Обезьяний остров». В центре сюжета — революционный научный эксперимент группы ученых Института физиологии им. И.П. Павлова под руководством приматолога, доктора медицинских наук Леонида Фирсова.



В 1972 году на небольшой лесистый остров в Псковской области привезли пять человекообразных обезьян разного возраста. Впервые в мире приматологи выпустили шимпанзе на природу в условиях климата средней полосы России. Основной вопрос, стоявший перед исследователями: смогут ли обезьяны приспособиться к прохладным и дождливым погодным условиям Псковской области. Считалось, что приматы не способны размножаться не только в неволе, но и в непривычных для них условиях обитания. Прорывной эксперимент Фирсова не только доказал обратное, но и продемонстрировал, что островной метод может быть экономичным и одновременно комфортным для животных способом их содержания.

Хроника смелого научного эксперимента советских ученых смотрится не менее увлекательно, чем мультфильм о Маугли. Пятеро шимпанзе — Том, Пегас, Чингиз, Лель и Малыш — освоились в псковских лесах довольно быстро. Проблем с пропитанием не возникло: десанту шимпанзе пришлись по вкусу земляника, малина, листья рябины. Приматы обнаружили удивительную способность безошибочно отличать ядовитые растения от съедобных: из 180 видов растений, произрастающих на острове, подопытные животные ни разу не притронулись к ядовитым ягодам или травам. Эксперимент группы Фирсова продолжался десять лет — приматы жили на острове ежегодно с конца июня до начала сентября — и завершился в 1986 году.



Оценить весь объем материала в часах и минутах сотрудники института пока не готовы. «У нас есть от 130 до 180 коробок разного размера с записями. Мы подсчитали, что это примерно 30 км кинопленки»,— рассказывает Николай Мальцев, руководитель группы научно-исследовательской кинематографии института.

Металлические контейнеры с записями хранятся сейчас в одном из подсобных помещений института. На крышке одной из запылившихся, нагроможденных друг на друга коробок, можно прочитать, например, «Кор. № 45. Фонограмма. Речь И.П. Павлова на XV международном конгрессе физиологов».

По оценкам Ирины Актугановой, речь идет в общей сложности о более чем 3 000 единиц хранения. Все эти материалы еще предстоит оцифровать, полноценно и корректно атрибутировать, завершив эту работу к весне-лету 2024 года.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Колтушский кластер

Направление science art институт развивает с 2019 года при поддержке Техно-Арт-Центра на средства Фонда президентских грантов. Первым результатом проекта стала постоянная выставка «Новая антропология», открывшаяся в мемориальном музее Павлова в Колтушах, который расположен в историческом здании Лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности. Экспозиция состоит из 15 арт-объектов, разместившихся на первом этаже музея в нескольких залах, получивших названия лабораторий и посвященных тому или иному направлению исследований в области физиологии.

Следующим шагом стала «Школа Павлова»: на втором этаже музея открылись мемориальные залы, где исторические экспонаты дополнили саунд-артом, видеоинсталляциями и арт-объектами. Кстати, в экспозиции использованы архивные материалы кинолаборатории, причем не только в традиционной подаче, но и в виде видеомэппинга и квазиголографии, — как часть иммерсивных инсталляций.



Уже сформирован «Колтушский кластер», состоящий из научных лабораторий Института физиологии РАН (в которые возможно организовать визит), музейно-паркового комплекса истории физиологии и непрерывно работающей «Биостанции» — центра технологического искусства.

Продвигать научный туризм в Колтушах планируют и через деятельность открытого киноархива: сюда можно будет прийти на экскурсию или кинопоказ, а также на мастер-классы по монтажу кинофильма и печати фотографий с пленки.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что умеют обезьяны

Что можно будет посмотреть в атмосферном маленьком кинозале, сидя в обитых искусственной кожей креслах в практически нетронутом антураже брежневской эпохи? Например, вышедший на экраны в 1986 году семнадцатый выпуск киноальманаха «Центрнаучфильма» «Секреты природы» под названием «Что умеют обезьяны». Режиссер Александр Згуриди, создатель и первый ведущий телевизионной программы «В мире животных», посвятил выпуск исследованиям группы Фирсова в области разумной деятельности обезьян. Ученые провели в естественных условиях серию экспериментов, сравнив поведение шимпанзе, орангутанов и мартышек.



Группа испытуемых шимпанзе демонстрирует на экране смекалку и находчивость: чтобы дотянуться до воды в озере, обезьяны используют трубчатые стебли растений, печеную картошку раскапывают в углях костра при помощи длинных палок, а еще используют палки, чтобы раздобыть мед из ульев. Шимпанзе и орангутаны лучше макак и мартышек справились с заданиями на сообразительность: животным предстояло добраться до лакомства при помощи предложенных учеными подручных средств. Мартышки активно кружили вокруг стеклянного ящика с едой, но так и не воспользовались предусмотрительно подброшенными хворостинами и в результате остались без угощения.

Помимо собственно архива и кинозала, в лаборатории сохранились также кинопроекторы, кинокамеры и монтажный стол, где на мастер-классе вас могут научить монтировать фильмы так, как это делали в середине ХХ века. Основная задача — точно совместить куски пленки при помощи ножниц и скотча: в прямом смысле слова дедовским способом. А еще есть возможность освоить печать фотографий с пленки.



В ближайшее время в лаборатории планируют записать и серию видеоинтервью со старейшими сотрудниками института. «Когда я пришел сюда работать, то застал еще исследователей, которые работали с самим Павловым,— вспоминает Николай Мальцев.— Сейчас это поколение уходит: буквально на днях не стало профессора Олега Семеновича Сотникова, он заведовал лабораторией функциональной морфологии и физиологии нейрона. Очень важно успеть именно в видеоформате зафиксировать рассказы этих людей».



Галина Столярова

