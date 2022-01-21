«Меня пугать и шантажировать бесполезно, я восьмой ребенок в семье». Беглов заявил о проплаченном недовольстве реформами Смольного

О реформах правительства Беглов рассказал 20 января на встрече с руководителями театров и концертных организаций. В частности, речь о транспортной реформе, которая полностью запустится с 1 июля, а также о мусорной, которая стартовала с 1 января и уже вызвала недовольство из-за сбоев при вывозе отходов . Кроме того, губернатор подчеркнул, что не намерен возвращаться к системе уборки города от снега, при котором собранное с дорог сбрасывали в водоемы, а на улицах использовали реагенты, хотя ему поступают такие предложения. «Это правильные реформы, просчитанные реформы, они дают результат и дадут еще больший результат», — подчеркнул Беглов.

Еще один момент — обязательства по социальной инфраструктуре, которые город предъявляет застройщикам. «Как отдать город на растерзание? — заявил губернатор. — Посмотрите, сколько понастроили [жилых комплексов], ни подъехать, ни пройти. Все как бы по закону».



Важной вехой, по словам губернатора, стали выборы в Законодательное собрание: «Вы же видели, какие выборы непростые… Принимали участие полукриминальные структуры, которые финансировали это дело, чтобы иметь свою фракцию, своих депутатов. Что, надо было это отдать?»



При этом он отметил, что действия правительства вызывают недовольство у некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи». «Идет полнейший саботаж, дискредитация власти, — заявил Беглов. — Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я «не беру на лапу». Это каждый из вас знает…. И я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить и я их доведу до конца… Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно… А ошибки будем исправлять».