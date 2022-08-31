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    Реформа уборки дворов и улиц в Петербурге растянется на 2023 год

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    Отказ от конкурсов при уборке улиц и дорог в Петербурге не произойдет одномоментно — реформа растягивается на год. А новую технику ждут уже до Нового года.

    О своих управленческих планах рассказали 31 августа представители комитета по благоустройству и жилищного комитета в ходе нулевых чтений проекта городского бюджета в Заксобрании. Как рассказал председатель жилкома Олег Зотов, первый этап — закупка 1 185 единиц техники для уборки внутриквартальных территорий — пройдет в три очереди к началу ближайшей зимы. Второй — преобразование районных жилагентств в ГБУ и выдача им подрядов в виде бюджетного задания, а не после конкурсной процедуры, — растянется на первое полугодие 2023-го.

    Председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщил «Фонтанке», что в его отрасли — содержание улично-дорожной сети — изменение системы также на финальной стадии. Дорожные предприятия также должны стать ГБУ и получать адреса для уборки без конкурсов. Предполагается, что процесс будет завершен в 2023 — начале 2024 года.

    «Фонтанка» много писала о реформе, которую в двух направлениях затеял Смольный. В части уборки дорог локомотивом является крупнейшее отраслевое городское предприятие ГУДП «Центр». В части уборки внутриквартальных территорий — районные жилищные агентства. Все подрядчики должны быть преобразованы в ГБУ. В то же время внутриквартальные территории, которые не входят в полномочия жилкома, предполагается передать на содержание районным администрациям.

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