Реформа уборки дворов и улиц в Петербурге растянется на 2023 год

Отказ от конкурсов при уборке улиц и дорог в Петербурге не произойдет одномоментно — реформа растягивается на год. А новую технику ждут уже до Нового года.
О своих управленческих планах рассказали 31 августа представители комитета по благоустройству и жилищного комитета в ходе нулевых чтений проекта городского бюджета в Заксобрании. Как рассказал председатель жилкома Олег Зотов, первый этап — закупка 1 185 единиц техники для уборки внутриквартальных территорий — пройдет в три очереди к началу ближайшей зимы. Второй — преобразование районных жилагентств в ГБУ и выдача им подрядов в виде бюджетного задания, а не после конкурсной процедуры, — растянется на первое полугодие 2023-го.
Председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко сообщил «Фонтанке», что в его отрасли — содержание улично-дорожной сети — изменение системы также на финальной стадии. Дорожные предприятия также должны стать ГБУ и получать адреса для уборки без конкурсов. Предполагается, что процесс будет завершен в 2023 — начале 2024 года.
«Фонтанка» много писала о реформе, которую в двух направлениях затеял Смольный. В части уборки дорог локомотивом является крупнейшее отраслевое городское предприятие ГУДП «Центр». В части уборки внутриквартальных территорий — районные жилищные агентства. Все подрядчики должны быть преобразованы в ГБУ. В то же время внутриквартальные территории, которые не входят в полномочия жилкома, предполагается передать на содержание районным администрациям.