Реформа уборки дворов и улиц в Петербурге растянется на 2023 год

Отказ от конкурсов при уборке улиц и дорог в Петербурге не произойдет одномоментно — реформа растягивается на год. А новую технику ждут уже до Нового года.

О своих управленческих планах рассказали 31 августа представители комитета по благоустройству и жилищного комитета в ходе нулевых чтений проекта городского бюджета в Заксобрании. Как рассказал председатель жилкома Олег Зотов, первый этап — закупка 1 185 единиц техники для уборки внутриквартальных территорий — пройдет в три очереди к началу ближайшей зимы. Второй — преобразование районных жилагентств в ГБУ и выдача им подрядов в виде бюджетного задания, а не после конкурсной процедуры, — растянется на первое полугодие 2023-го.