95% без уборки. Районам отдают на содержание пустыри и газоны, о которых позабыли

Смольный подготовил проект постановления, которое рассказывает, как районы должны учитывать свою территорию для ежегодной уборки. Со стороны — очередное уточнение бюрократических процедур. Но на самом деле — попытка победить сотни миллионов «ничейных» газонов и проездов.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Документ опубликован 18 июля в разделе антикоррупционной экспертизы. Он утверждает регламент — как пересчитывать площади, которые необходимо убирать, и, соответственно, запрашивать под это деньги из бюджета.

Если коротко: каждый район в августе — октябре очередного года размещает в информационной системе данные по своим территориям. Потом комитет имущественных отношений проверяет этот список, чтобы в него не закрались дороги, парки, пруды и частная земля (в том числе переданная в пользование). Еще одну проверку проводит комблаг, и до 1 мая следующего года уточненный перечень рассылают в районы и комитеты, включая жилищный. Всё в последний раз утрясают, и до сентября окончательный вариант разлетается всем ответственным — что важно — и в финансовый комитет. Так что к моменту составления бюджета на следующий год у городских казначеев есть понимание, сколько газонов и проездов насчитал каждый район.



Вроде ничего сложного: город обходит дозором владения свои и учитывает квадратные метры для уборки, как оно и должно быть.



Более интересная часть — как оно устроено сейчас. К проекту есть пояснительная записка. На момент публикации на сайте ее не найти, но, по данным «Фонтанки», недолго она там все же провисела. В тексте прямо говорится — суть не в том, чтобы как-то дополнительно фиксировать внутриквартальные территории, которые сейчас убирают районные подрядчики. С ними-то все более или менее понятно, и планы по ним известны.



Внутриквартальные территории представляют собой «лоскутное одеяло» в смысле балансодержателей. Придомовые участки убирают жилищники, зеленые насаждения — комблаг, ведомственные участки — сами эти ведомства, ЗНОП местного значения — муниципалитеты. Наибольшая часть — внутриквартальные территории общего пользования. Контракты на их уборку заключают с подрядчиками районные администрации (раньше кое-где это делали и муниципалитеты, однако теперь нет). Смольный пришел к выводу, что конкурсное распределение контрактов неэффективно, минувшая зима не опровергала эту версию. Решено создать бюджетные учреждения на базе жилищных агентств, снабдить их людьми и техникой и отдавать им территории под уборку напрямую в рамках бюджетного задания.



Речь идет о том, что не входит в эту «внутрикварталку» и эти контракты.



«В настоящее время в Санкт-Петербурге сложилась ситуация, при которой подавляющая часть [этих] территорий не убирается, что приводит к ненормативному содержанию указанных территорий, их замусориванию, образованию несанкционированных свалок отходов, увеличению количества обращений и жалоб жителей Санкт-Петербурга, росту социальной напряженности, формированию негативной оценки горожанами деятельности городских властей», — говорится, по данным «Фонтанки», в пояснительной записке.



Что такое «подавляющая часть», скажут цифры. В той же записке содержится расчет: в 2019 году районы по контрактам убирали 15,7 млн кв. м этих земель за пределами внутриквартальных, а в 2020-м — на 12,6 млн. А общая уборочная площадь, по предварительным расчетам КИО, составляла 278,4 млн и 257,7 млн «квадратов» соответственно. К слову, общая площадь города — почти 1,5 млрд кв. м.

«Таким образом, более 245 млн кв. м (95 %) территорий в 2020 году не вошли в государственные контракты и оставались без надлежащей уборки», — говорится в записке.



Авторы напоминают, что вообще-то у районов есть обязанность по уборке всей территории, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Исключение — различные муниципальные объекты, полномочия других органов (комблаг с зелеными насаждениями, к примеру) и обязанности третьих лиц (те самые участки перед домами и бизнес-центрами). Но почему-то порядок расчета площадей для содержания относится только к внутриквартальным территориям. Что и предложено исправить, назначив ответственных и определив процедуру.



Это относится не только к пустырям, зарослям и другим «малопосещаемым территориям». В районах есть участки, прилегающие к индивидуальным жилым строениям, к общественно-деловым, спортивным и транспортным. Сюда же — проезды, тротуары, газоны, не включенные в границы «внутрикварталки», зеленых насаждений или региональных дорог. Останавливается комитет по благоустройству и на территориях «с высокой пешеходной проходимостью или социальной, культурной, исторической значимостью» — как пример участки у станций метро, вокзалов, у Вечного огня на Марсовом поле. Так что придется разрабатывать новые техрегламенты.



Смольный уже предварительно прикинул, о каких площадях и затратах речь. Всего территории районов, которые не отданы на откуп кому-то еще, — это уже посчитанные 258 млн «квадратов». 193 млн — это газоны естественного происхождения. 22 млн — искусственные газоны. 22 млн и 20 млн — это территории с усовершенствованным покрытием и неусовершенствованным. Миллион приходится на песчаные площадки и дорожки.





Деньги начнут тратить с 2024 года, всего надо 1,8 млрд в год. Это очень примерно и в ценах 2021 года, но уж как есть. Большая часть — 1,4 млрд — относится предсказуемо к зимнему периоду, остальное — к летнему. Есть даже разбивка по районам. Если верить ей, больше всего денег понадобится Московскому — 264 млн рублей. Далее идут Пушкинский (181 млн), Колпинский (167 млн), Курортный (146 млн), Петродворцовый (140 млн) и Невский (133 млн). Примерно по 110 млн понадобится Красносельскому, Красногвардейскому и Приморскому районам. Меньше всего заложено на Кировский и Калининский (20 млн и 25 млн соответственно).



Судя по тому, что город отказывается от конкурсной системы при уборке дворов и при уборке дорог, в 2024 году все эти районные 258 млн «квадратов» тоже не выставят на торги. К тому времени уже точно должна быть завершена реформа, при которой в бюджетные учреждения превращаются не только жилищные агентства, но и нынешние городские дорожные предприятия. Аналогичные планы относятся и к садово-парковым хозяйствам.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

