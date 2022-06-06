Для уборки петербургских дворов закупят более тысячи коммунальных машин

Жилищный комитет петербургского правительства получит полномочия по централизованной закупке уборочной техники для внутриквартальных территорий. Уже следующей зимой их будут убирать по новым правилам.



Как сообщает Смольный 6 июня, технику будут использовать бюджетные учреждения, которые займутся уборкой вместо коммерческих подрядчиков. Эти обязанности они возьмут на себя в 2023 году. Планируется приобрести 1160 коммунальных машин и 616 комплектов навесного оборудования», все — российской или белорусской сборки — «Ковровского электромеханического завода», «БЕЛАРУСЬ-МТЗ», предприятия «ПО Вулкан».

