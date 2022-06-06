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    Для уборки петербургских дворов закупят более тысячи коммунальных машин

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    9 комментариев

    Жилищный комитет петербургского правительства получит полномочия по централизованной закупке уборочной техники для внутриквартальных территорий. Уже следующей зимой их будут убирать по новым правилам.

    Как сообщает Смольный 6 июня, технику будут использовать бюджетные учреждения, которые займутся уборкой вместо коммерческих подрядчиков. Эти обязанности они возьмут на себя в 2023 году. Планируется приобрести 1160 коммунальных машин и 616 комплектов навесного оборудования», все — российской или белорусской сборки — «Ковровского электромеханического завода», «БЕЛАРУСЬ-МТЗ», предприятия «ПО Вулкан».

    Напомним, Смольный решил отходить от существующего принципа, по которому уборка внутриквартальных территорий выставлялась на конкурсы, так что прошлой зимой ей занимались 49 подрядчиков. В их работе возникло множество вопросов не только у жителей, но и у генеральной прокуратуры, около 12 млн рублей было удержано в качестве штрафов за неисполнение контракта. Предполагается, что теперь содержание внутриквартальных территорий передадут в бюджетные учреждения, которыми станут районные жилищные агентства.

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    Комментарии (9)

    hnk-vvv
    Сам работаю на МТЗ 82 , ужасная техника.
    Danik
    Как? Опять?
    Куда прошлогодняя техника делась?
    Дежурный по объединению
    А куда прошлые дели?
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