ГАТИ тоже ездит по мусорным площадкам. Проверяет, нет ли горе-парковщиков

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга вносит свой вклад в борьбу со скопившимся мусором. Она проверяет, можно ли подъехать к площадкам.
Как сообщает 5 января пресс-служба ГАТИ, во дворах Невского и Калининского районов провели рейды сотрудники Управления по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства. Они проверяли, не нарушают ли автовладельцы правила парковки. Особое внимание уделялось фиксации транспорта, перегораживающего доступ спецтехники к контейнерным площадкам.
«Приятно отметить, что автомобилисты с пониманием отнеслись к призыву Невского экологического оператора обеспечить доступ к контейнерным площадкам. На 55 осмотренных площадках для сбора отходов зафиксировано всего 7 автомобилей, блокирующих подъезд спецтехники», — отмечается в сообщении.
В оставшиеся выходные дни рейды продолжатся, обещает ГАТИ.
В начале января петербуржцы стали жаловаться на горы мусора во дворах. Невский экологический оператор отчитался, что 3 января было вывезено более 42 тысяч кубометров отходов, вдвое больше нормы. Чиновники Государственной жилищной инспекции продолжают проверять мусорные площадки и начислять штрафы.