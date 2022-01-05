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ГАТИ тоже ездит по мусорным площадкам. Проверяет, нет ли горе-парковщиков

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Государственная административно-техническая инспекция Петербурга вносит свой вклад в борьбу со скопившимся мусором. Она проверяет, можно ли подъехать к площадкам.

Как сообщает 5 января пресс-служба ГАТИ, во дворах Невского и Калининского районов провели рейды сотрудники Управления по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства. Они проверяли, не нарушают ли автовладельцы правила парковки. Особое внимание уделялось фиксации транспорта, перегораживающего доступ спецтехники к контейнерным площадкам.

«Приятно отметить, что автомобилисты с пониманием отнеслись к призыву Невского экологического оператора обеспечить доступ к контейнерным площадкам. На 55 осмотренных площадках для сбора отходов зафиксировано всего 7 автомобилей, блокирующих подъезд спецтехники», — отмечается в сообщении.

В оставшиеся выходные дни рейды продолжатся, обещает ГАТИ.

В начале января петербуржцы стали жаловаться на горы мусора во дворах. Невский экологический оператор отчитался, что 3 января было вывезено более 42 тысяч кубометров отходов, вдвое больше нормы. Чиновники Государственной жилищной инспекции продолжают проверять мусорные площадки и начислять штрафы.

По данным ГАТИ, в 2021 году за нарушение правил парковки во дворах Петербурга было вынесено 1,2 тысячи постановлений, начислено штрафов на сумму 10 млн 362 тысячи рублей.

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Комментарии (4)

dimas062
А до 1-го января 2022 г. не было автомобилистов?
ShkVAl
Задачу поставили неумелым людям. Но зато очень уважаемым.
Артист ритуальных услуг
Пусть дополнительно проверят - не валяется ли там мёртвых безмасочников. Чтобы два раза не вставать..
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