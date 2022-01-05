ГАТИ тоже ездит по мусорным площадкам. Проверяет, нет ли горе-парковщиков

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга вносит свой вклад в борьбу со скопившимся мусором. Она проверяет, можно ли подъехать к площадкам.



Как сообщает 5 января пресс-служба ГАТИ, во дворах Невского и Калининского районов провели рейды сотрудники Управления по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства. Они проверяли, не нарушают ли автовладельцы правила парковки. Особое внимание уделялось фиксации транспорта, перегораживающего доступ спецтехники к контейнерным площадкам.

