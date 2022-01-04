За сутки в Петербурге вывезли отходов в два раза больше нормы

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки вывезли более 42 тысяч кубометров отходов. Об этом 4 января говорится в заявлении «Невского экологического оператора».



В настоящий момент, как уточнили в компании, на линии по всему Петербургу находятся более 380 единиц техники и более 20 мобильных бригад для оперативной зачистки площадок. За первые дни работы региональный оператор вывез более 117 тысяч «кубов» отходов.



«Все ресурсы регионального оператора брошены на нормализацию ситуации в городе. Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Все наши сотрудники делают всё возможное, чтобы вернуть чистоту в каждый двор», — говорится в обращении НЭО.

