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За сутки в Петербурге вывезли отходов в два раза больше нормы

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В Санкт-Петербурге за минувшие сутки вывезли более 42 тысяч кубометров отходов. Об этом 4 января говорится в заявлении «Невского экологического оператора».

В настоящий момент, как уточнили в компании, на линии по всему Петербургу находятся более 380 единиц техники и более 20 мобильных бригад для оперативной зачистки площадок. За первые дни работы региональный оператор вывез более 117 тысяч «кубов» отходов.

«Все ресурсы регионального оператора брошены на нормализацию ситуации в городе. Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Все наши сотрудники делают всё возможное, чтобы вернуть чистоту в каждый двор», — говорится в обращении НЭО.

В различных районах Петербурга после новогодних праздников и старта работы регионального оператора всё еще устраняют мусорный коллапс. Читатели «Фонтанки» и сегодня жалуются на горы мусора на контейнерных площадках.

Камышовая улица, дом 38, корпус 2
Камышовая улица, дом 38, корпус 2Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
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Камышовая улица, дом 38, корпус 2
Камышовая улица, дом 38, корпус 2Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл

Сообщить о проблемных адресах можно по телефону горячей линии: 8 (812) 303–80–90, для управляющих компаний — 8 (812) 329–17–66. Также направить обращение можно на сайт НЭО или в личные сообщения регионального оператора во «ВКонтакте» https://vk.com/spbneoreg. Помимо этого, круглосуточно работает телефон мобильной экологической дежурной службы комитета по природопользованию: 417–59–36.

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Комментарии (32)

262140121
Что то у нас последнее время все хуже и хуже, снег который не могут убрать неделями, с мусором было все ок, но как только влезли чиновники, и здесь стали появляться вопросы
262140121
Конечно больше, с учетом что его не вывозили 3-4 дня. Скоро крысы город аккупируют, с таким исполнителем от смольного.
Работал спецтранс, все было хорошо, но ессно где хорошо, там тоже надо сделать плохо
***_555
"Все ресурсы регионального оператора брошены на нормализацию ситуации в городе". Если это "все" ресурсы, то вы их неправильно рассчитали
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