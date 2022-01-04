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Петербуржцы продолжают жаловаться на невывезенный мусор

После новогодних праздников и старта работы регионального оператора всё еще устраняют мусорный коллапс. Читатели «Фонтанки» 4 января продолжают сообщать о неубранных мусорных площадках.

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Горы отходов остаются в различных частях города. Только за одно утро в редакцию пришло несколько писем от жителей ЖК «Классика», жилого квартала на Обручевых, 5, по Байконурской, 3, и других домов. Читатели отмечают, что проблем с доступом к контейнерным площадкам нет, однако мусоровозы после «многочисленных заявок» всё равно не приезжают.

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Накануне, как сообщили в Государственной жилищной инспекции, из более 400 многоквартирных домов нарушения были выявлены по 89 адресам. Главная претензия инспекторов — несвоевременный вывоз мусора. По результатам проверок возбуждено 19 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 2 млн рублей. К ответственности будет привлечен «Невский экологический оператор».

Напомним, что еще 31 декабря в городе действовали договоры управляющих компаний с прежними перевозчиками, а с боем курантов у контейнерных площадок появился новый хозяин — региональный оператор.

За три первых дня работы он вывез 117,3 тыс. кубометров мусора. Только за минувшие сутки собрали 41,9 тыс. «кубов». Контейнерные площадки продолжают очищать 357 машин. В НЭО с надеждой заявляли, что 3 января станет кульминацией праздничной захламленности и дальше поток мусора будет как и в обычные дни.

Причина мусорных гор, как отмечали там, не только в новогодней нагрузке, но и в том, что некоторые прежние перевозчики прекратили свои обязанности еще за несколько дней до Нового года и даже забрали свои контейнеры. Другой фактор — снег. Мусоровозы нередко застревают в снегу в попытках подобраться к контейнерной площадке. Еще один ключевой момент — запаркованные дворы. Из-за нехватки мест на стоянках возле домов жители оставляют машины вплотную у баков, что ограничивает к ним доступ.

Сообщать о проблемных адресах можно по телефону горячей линии: 8 (812) 303–80–90, для управляющих компаний — 8 (812) 329–17–66. Также можно оставить обращение на сайте НЭО.

Помимо этого, круглосуточно работает телефон мобильной экологической дежурной службы комитета по природопользованию: 417–59–36.

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Комментарии (37)

Ганс-Дитрих Геншер
У нас, на Кондратьевском, во дворе вывезли. Была гора мусора и рядом ещё столько же, но вчера реально вывезли. Удивлён.
Leo.S
Холопы тупо должны платить.
260850771
Как всегда реформа затормозила. Виноваты жители, что много выбрасывают и авто. Беглов пошел из нашего города куда-нибудь в другое место.
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