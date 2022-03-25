Почти 6 тысяч петербуржцев официально получили «снежно-ледовые» травмы прошлой зимой

Цифры, как стало известно «Фонтанке» 25 марта, названы в представлении прокуратуры, которое направлено на этой неделе в Смольный по итогам проверки зимней уборки города. Из всех обратившихся за помощью 116 человек пострадали «от падения снежно-ледовых масс». «Установлены тяжкие последствия, в Центральном и Выборгском районах возбуждены уголовные дела по факту оказания услуг ненадлежащего качества», — сообщает прокуратура.



Ранее городская администрация признавала, что с 15 декабря по 18 января от гололедицы и падения наледи пострадали 3 158 человек, из них 2 935 потребовалась госпитализация. Был госпитализирован 141 ребенок.

