В Петербурге за месяц из-за гололедицы пострадали более 3 000 человек

В период с 15 декабря по 18 января в Петербурге от гололедицы и падения наледи пострадали 3 158 человек, из них 2 935 потребовалась госпитализация. Это следует из ответа городского комитета по здравоохранению на запрос депутата Законодательного собрания от «Яблока» Бориса Вишневского.



В счет пошли только те горожане, которые обратились за медицинской помощью. В том числе был госпитализирован 141 ребенок.



«Фонтанка» показывала ажиотаж, царивший в травмпунктах города 15 декабря, когда после потепления улицы превратились в каток. Ранее мы рассказывали, что на уличные травмы скорые только 15 и 16 января выезжали 415 раз, и показывали хроники гололедицы в те дни в сравнении с «обычными» выходными.

