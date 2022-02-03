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В Петербурге за месяц из-за гололедицы пострадали более 3 000 человек

В больницы попали больше ста детей.

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В период с 15 декабря по 18 января в Петербурге от гололедицы и падения наледи пострадали 3 158 человек, из них 2 935 потребовалась госпитализация. Это следует из ответа городского комитета по здравоохранению на запрос депутата Законодательного собрания от «Яблока» Бориса Вишневского.

В счет пошли только те горожане, которые обратились за медицинской помощью. В том числе был госпитализирован 141 ребенок.

«Фонтанка» показывала ажиотаж, царивший в травмпунктах города 15 декабря, когда после потепления улицы превратились в каток. Ранее мы рассказывали, что на уличные травмы скорые только 15 и 16 января выезжали 415 раз, и показывали хроники гололедицы в те дни в сравнении с «обычными» выходными.

С конца 2021 года Смольный стал объектом критики со стороны горожан за некачественную уборку города от снега и наледи. Губернатор Александр Беглов обвинил во всем жилищников и коммунальщиков. В условиях коллапса на улицы выходили чистить снег и посыпать гололед песком инвалид-колясочник, мужчина на костылях и множество других горожан.

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Комментарии (16)

dragvs
Не из-за гололедицы, а из-за плохой уборки. Тротуары до сих пор покрыты толстым слоем льда
sergeant-1
"Пока так..." (с)
ДуремарСПб.
Сбеглова за проваленную зиму под суд,транспортную реформу отложить,честные выборы провести.
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