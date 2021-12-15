Скользкий репортаж. Что происходит в травмпунктах Петербурга

Сегодня в травмпунктах уже не так многолюдно, но народная тропа сюда не зарастает. То и дело, хромая, приходят новые пациенты. На одной из скамеек в ожидании приема сидит девушка с дредами, бережно держа перед собой руку на колене. На вопрос, что случилось, скромно отвечает: «Упала», словно считает свою травму несущественной. Однако, глядя на посиневшую кисть, так не скажешь.

Все посетители травмпунктов — с переломами, растяжениями и ушибами. Многие подорвали свое здоровье на улице. Кто-то упал, спеша на работу, кого-то подкосила дорога с тренировки домой. «Вчера был целый коридор. Очень много народа. С переломами шли, с повреждениями капсульно-связочного аппарата, ушибом копчика», — сокрушается медрегистратор Светлана Викторовна.

«Вчера вечером на «Техноложке» шла, поскользнулась. Сначала мужчины, я следом за ними. Неудачно увернулась, получается, руку под спину загнула, и вот», — рассказывает Елена.



В травмпункт девушка сразу не пошла, думала, мол, само пройдет, но наутро рука дала о себе знать. «Сначала она чуть опухла и заболела, но как бы не страшно. А вот утром я решила, что надо в больницу. Вчера просто поздно еще было, и так сил не было. Пришла, перевязала, нормально».



Такой же халатностью по отношению к своему здоровью отличился и Андрей. Молодой человек упал на спину на улице Карпинского еще вчера, возвращаясь с тренировки. Теперь не знает, когда сможет вернуться к физнагрузкам. «На улице Карпинского сроду не чистили. Упал там, и сразу сильная боль в пояснице. Спину не согнуть вообще». Судиться и выбивать компенсацию Андрей не планирует, говорит, на это нужно много времени.



А вот Александр Николаевич пострадал из-за ДТП автобусов — не мог уехать домой и спешил к такси. «Прихожу на остановку, а там автобус попал в аварию. И другие его не могут объехать. Ну куда деваться? Я пошел обратно в контору, чтобы оттуда спокойно вызвать такси. Ну и в конечном итоге я его вызвал. (Смеется.) Я не упал, нет, скорее вот так дернулся и потянул связки. Но у меня нога и так болезненная. А то, что на улице... Ну, это понятно, улицы не убраны», — печально вздыхает Александр Николаевич.

