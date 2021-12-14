Зимняя сказка потекла. Петербуржцы вынуждены «танцевать» на ледяных тротуарах и уворачиваться от сосулек

Фотокорреспонденты «Фонтанки» прогулялись в центре Петербурга 14 декабря. Незачищенные от снега тротуары в плюсовую погоду стали обрастать лужами. Горожане вынуждены скользить по мокрой поверхности максимально аккуратно, чтобы не упасть. Удержать равновесие удаётся не всем.
Наросшие на крышах сосульки начали отправляться в свободный полёт. Огромная глыба льда повисла на кровле дома 18 по Владимирскому проспекту. Читатель «Фонтанки» оценил её вес в 50–70 килограммов. В самом опасном месте пешеходы обычно тормозят из-за светофора и узкого тротуара. Если лед упадет на толпу, жертв не избежать. Читатель Владимир рассказал, что по номеру 004 сообщили о наледи. При повторном звонке выяснилось, что информация ушла в район, но за три часа с момента первого сообщения никто так ничего и не сделал с опасной сосулькой.
Также на Малой Морской кусок льдины упал на крышу остановки. Грохот был жуткий, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб». К счастью, никто не пострадал.
В Петербурге уже несколько пострадавших от наледи, упавшей с крыши. 33-летнюю женщину увезли с набережной реки Мойки, а 60-летнего мужчину госпитализировали с 3-й Советской улицы. Также к медикам обратился 10-летний мальчик, он уверяет, что получил травму плеча на Петроградской стороне, когда на него упала наледь. На Невском проспекте сосулька травмировала 40-летнюю женщину.