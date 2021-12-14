Зимняя сказка потекла. Петербуржцы вынуждены «танцевать» на ледяных тротуарах и уворачиваться от сосулек

Наросшие на крышах сосульки начали отправляться в свободный полёт. Огромная глыба льда повисла на кровле дома 18 по Владимирскому проспекту. Читатель «Фонтанки» оценил её вес в 50–70 килограммов. В самом опасном месте пешеходы обычно тормозят из-за светофора и узкого тротуара. Если лед упадет на толпу, жертв не избежать. Читатель Владимир рассказал, что по номеру 004 сообщили о наледи. При повторном звонке выяснилось, что информация ушла в район, но за три часа с момента первого сообщения никто так ничего и не сделал с опасной сосулькой.

