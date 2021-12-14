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Зимняя сказка потекла. Петербуржцы вынуждены «танцевать» на ледяных тротуарах и уворачиваться от сосулек

Привычная дорога на работу или в магазин в Петербурге теперь небезопасна. Угроза подстерегает как на земле, так и в воздухе. В город пришла оттепель, «поплыли» заледеневшие тротуары, с крыш началась «бомбардировка» сосульками.

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Фотокорреспонденты «Фонтанки» прогулялись в центре Петербурга 14 декабря. Незачищенные от снега тротуары в плюсовую погоду стали обрастать лужами. Горожане вынуждены скользить по мокрой поверхности максимально аккуратно, чтобы не упасть. Удержать равновесие удаётся не всем.

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Наросшие на крышах сосульки начали отправляться в свободный полёт. Огромная глыба льда повисла на кровле дома 18 по Владимирскому проспекту. Читатель «Фонтанки» оценил её вес в 50–70 килограммов. В самом опасном месте пешеходы обычно тормозят из-за светофора и узкого тротуара. Если лед упадет на толпу, жертв не избежать. Читатель Владимир рассказал, что по номеру 004 сообщили о наледи. При повторном звонке выяснилось, что информация ушла в район, но за три часа с момента первого сообщения никто так ничего и не сделал с опасной сосулькой.

Фото: Автор фото читатель Владимир
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Также на Малой Морской кусок льдины упал на крышу остановки. Грохот был жуткий, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб». К счастью, никто не пострадал.

В Петербурге уже несколько пострадавших от наледи, упавшей с крыши. 33-летнюю женщину увезли с набережной реки Мойки, а 60-летнего мужчину госпитализировали с 3-й Советской улицы. Также к медикам обратился 10-летний мальчик, он уверяет, что получил травму плеча на Петроградской стороне, когда на него упала наледь. На Невском проспекте сосулька травмировала 40-летнюю женщину.

Фото: Автор фото читатель Владимир

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Комментарии (11)

262224921
Ничего страшного - во всем мире лёд и снег . В Европе и США. Это общемировая тенденция . А так как у нас рыночная экономика нам к сожалению от этого не уйти
alexadmin
Нужно со стальными зонтиками ходить. Если кто запустит партию - внуков обеспечит до пенсии.
graail
Пока в городе такой губернатор, "сказка" будет продолжаться круглый год.
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