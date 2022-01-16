С совками и тяпками. Жители Коломны показали, как не скользить в ожидании коммунальных милостей

За реализацией принципа о спасении утопающих 16 января наблюдал фотограф «Фонтанки». Инициативные жители Коломны запаслись пятью мешками по 50 кг каждый и с полудня раздавали его всем желающим. За два часа их ополовинили.



Помощников с совками и вёдрами встречали горячим самоваром, там же принимали пережившие новый год ели.