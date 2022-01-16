С совками и тяпками. Жители Коломны показали, как не скользить в ожидании коммунальных милостей

Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
За реализацией принципа о спасении утопающих 16 января наблюдал фотограф «Фонтанки». Инициативные жители Коломны запаслись пятью мешками по 50 кг каждый и с полудня раздавали его всем желающим. За два часа их ополовинили.
Помощников с совками и вёдрами встречали горячим самоваром, там же принимали пережившие новый год ели.
С песком прошлись по Бердову мосту, посыпали дворы, Английский проспект, подходы к почте. Не обошли стороной и ту часть набережной Пряжки, до которой не добрались экскаваторы после заезда на коньках от «Фонтанки». Кто-то вооружился тяпкой и пытался сковырнуть ледовую корку.
Не обошлось без внимания полиции. Горожан расспросили и уехали, попросив отзвониться после завершения акции.
К трём часам дня запасы песка иссякли. В «Добрососедстве Коломны» говорят, что готовы и повторить, но рассчитывают, что ответственные за содержание улиц службы пересилят в борьбе с царством льда.
Пока жители Коломны посыпали тротуары, на Васильевском острове коммунальщики засыпали горки, и детворе пришлось оттуда уйти.