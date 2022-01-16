FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
75.77р86.89р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

С совками и тяпками. Жители Коломны показали, как не скользить в ожидании коммунальных милостей

Пока Петербург оттаивает и снова покрывается льдом, а дорожники проигрывают битву за городскую среду, жители Адмиралтейского района взяли дело в свои руки. Рассчитывают, что повторять не придётся, и службы всё же сдюжат.

8
Печать

Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

За реализацией принципа о спасении утопающих 16 января наблюдал фотограф «Фонтанки». Инициативные жители Коломны запаслись пятью мешками по 50 кг каждый и с полудня раздавали его всем желающим. За два часа их ополовинили.

Помощников с совками и вёдрами встречали горячим самоваром, там же принимали пережившие новый год ели.

ПоделитьсяПоделиться

С песком прошлись по Бердову мосту, посыпали дворы, Английский проспект, подходы к почте. Не обошли стороной и ту часть набережной Пряжки, до которой не добрались экскаваторы после заезда на коньках от «Фонтанки». Кто-то вооружился тяпкой и пытался сковырнуть ледовую корку.

Не обошлось без внимания полиции. Горожан расспросили и уехали, попросив отзвониться после завершения акции.

К трём часам дня запасы песка иссякли. В «Добрососедстве Коломны» говорят, что готовы и повторить, но рассчитывают, что ответственные за содержание улиц службы пересилят в борьбе с царством льда.

Пока жители Коломны посыпали тротуары, на Васильевском острове коммунальщики засыпали горки, и детворе пришлось оттуда уйти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Свободу Лёхе!
Мешки с песком.. - готовый бруствер! )
267069207
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это .делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Аллио
Вношу предложение: сумму оплаты уборки улиц и вывоза мусора привязать к качеству исполнения этих "услуг".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний