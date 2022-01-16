Перестарались. Сад на Васильевском так обработали песком, что детям пришлось уйти

Избыточную работу провели городские службы 16 января на Васильевском острове, сообщает читатель «Фонтанки».
По его словам, в Опочиненском саду на Наличной улице коммунальщики «порадовали» детишек и засыпали все горки песком. «Теперь место паломничества детворы с санками пустует», — резюмирует читатель.
В Петербурге на этой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Травмы получают и дети, и взрослые, в том числе известные петербуржцы. Жители Коломны решили взять дело в свои руки: купили песка и сами посыпали улицы.