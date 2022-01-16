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Перестарались. Сад на Васильевском так обработали песком, что детям пришлось уйти

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Избыточную работу провели городские службы 16 января на Васильевском острове, сообщает читатель «Фонтанки».

По его словам, в Опочиненском саду на Наличной улице коммунальщики «порадовали» детишек и засыпали все горки песком. «Теперь место паломничества детворы с санками пустует», — резюмирует читатель.

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В Петербурге на этой неделе в связи с оттепелью усилилась гололедица, число пострадавших резко выросло. Травмы получают и дети, и взрослые, в том числе известные петербуржцы. Жители Коломны решили взять дело в свои руки: купили песка и сами посыпали улицы.

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Комментарии (10)

KSS
посмотрите на внешний вид этой горки. правильно посыпали. потом толпы с повреждениями позвоночника и иных частей тела поехали бы в травматологию по улюлюканье мамаш.
а вот сделать на этом месте нормальную горку ума не хватило коммунальщикам. и тогда не пришлось бы засыпать песком. но куда уж там, жилищникам и нашему замечательному губернатору.
nikopuma
Это работа СПХ Ваилеостровец, Садово парковое хозяйство. Жалобы в комитет по благоустройству.
ssr
За мной вообще безопасно ходить-песок сыпется)))
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