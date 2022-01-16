Жители Коломны не выдержали: на свои деньги заказали песок и посыпают улицы

Активисты на свои деньги заказали 250 кг песка «для рассеивания по улицам Коломны». Песок раздают добровольцам 16 января с 12 до 15 часов в сквере Венеры в Дровяном переулке.
«Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать и увезти много в свою часть района. Единственное условие — раскидать его по улицам и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — рассказывают организаторы мероприятия в своём Instagram.
Там же районные активисты принимают ёлки и делают кормушки для птиц.
Напомним, из-за гололедицы в Петербурге резко выросло число травмированных пешеходов. Загрузка обоих травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге превышает норму в полтора раза из-за погодных условий, сообщил 13 января директор НИИ Вадим Мануковский. Например, в Колпино девочка поскользнулась и травмировала позвоночник.
Лучшее средство передвижения по Петербургу в эти дни, как выяснила «Фонтанка», коньки.