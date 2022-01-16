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Жители Коломны не выдержали: на свои деньги заказали песок и посыпают улицы

Жители Коломны (Адмиралтейский район Петербурга) решили своими силами начать борьбу с «ледяной пустыней на улице».

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Активисты на свои деньги заказали 250 кг песка «для рассеивания по улицам Коломны». Песок раздают добровольцам 16 января с 12 до 15 часов в сквере Венеры в Дровяном переулке.

«Приходите с ведрами, мешками, совками и лопатками. Можно хоть на машине приехать и увезти много в свою часть района. Единственное условие — раскидать его по улицам и прислать нам фоточки. Понятно, что это не системное решение и все дела, но хоть что-то. А то невозможно же по улицам ходить», — рассказывают организаторы мероприятия в своём Instagram.

Там же районные активисты принимают ёлки и делают кормушки для птиц.

Напомним, из-за гололедицы в Петербурге резко выросло число травмированных пешеходов. Загрузка обоих травматологических отделений НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге превышает норму в полтора раза из-за погодных условий, сообщил 13 января директор НИИ Вадим Мануковский. Например, в Колпино девочка поскользнулась и травмировала позвоночник.

Лучшее средство передвижения по Петербургу в эти дни, как выяснила «Фонтанка», коньки.

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Комментарии (23)

Аллио
А адмиралтейцы-коломенцы -- молодцы!
К тому же становится всё яснее: спасение утопающих -- дело рук самих утопающих.

В нашем доме заклеили крышки мусоропроводных люков и предложили "утилизировать мусор самостоятельно" (фото приложить здесь нет возможности). По мобильной связи уточнили: мусор предлагается "утилизировать" за пределами не только дома, но и придомовой территории, то есть: у на этажах, возле мусоропровода, и на улице, у мусорных баков нашего дома, не
оставлять. Вопрос: куда его девать? Два раза я отнесла в урны: на остановке общественного транспорта и у магазина. Кстати, они были полупустыми. Но если все поступят так же, то понятно, что будет. Если бы до Смольного было рукой подать, я бы не поленилась -- ходила бы/ездила бы и оставляла бы в урне там.
муматор
Бегловщина! Довести город и горожан до ручки, потому что ему важнее сносить и человейникилепить, вот где истинный доход и смысл его губернаторства.
Варфоламей
А где Pilat и прочая шваль, что они не пишут что это враньё и власть делает всё чтоб обычному человеку жилось хорошо🤣🤣🤣
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