Скользко! «Фонтанка» нашла лучшее средство передвижения по Петербургу

Петербуржцы вынуждены передвигаться по городу по стеночкам и козьими тропами между лужами, наледью и грязной снежной кашей. Чтобы преодолеть некоторые участки, до которых не добрался дворник с ломом, впору надевать коньки. «Фонтанка» так и сделала.



Мы проехались по Банному мосту и по набережной Пряжки в Адмиралтейском районе. Хотя такие же участки в большом количестве есть сейчас в любом районе. Обошлось без падений, но повторять эксперимент не стоит. Некоторые участки моста и набережной покрылись крепким глянцевым льдом, другие — подтаявшим мягким. На первом легко поскользнуться в ботинках, на втором — на коньках. И то и другое очень травмоопасно.