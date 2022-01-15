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Скользко! «Фонтанка» нашла лучшее средство передвижения по Петербургу

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«Фонтанка.ру»

Петербуржцы вынуждены передвигаться по городу по стеночкам и козьими тропами между лужами, наледью и грязной снежной кашей. Чтобы преодолеть некоторые участки, до которых не добрался дворник с ломом, впору надевать коньки. «Фонтанка» так и сделала.

Мы проехались по Банному мосту и по набережной Пряжки в Адмиралтейском районе. Хотя такие же участки в большом количестве есть сейчас в любом районе. Обошлось без падений, но повторять эксперимент не стоит. Некоторые участки моста и набережной покрылись крепким глянцевым льдом, другие — подтаявшим мягким. На первом легко поскользнуться в ботинках, на втором — на коньках. И то и другое очень травмоопасно.

Для прогулки по зимнему Петербургу к конькам отлично подойдут шлем и наколенники. Лучше спрятать подальше в карманы телефон и другие ценные вещи. Если чувствуете, что вот-вот упадёте, помните, что лучше всего это делать на бок. Но лыжи далеко не убирайте, еще пригодятся.

Это не единственный несанкционированный каток в городе. Жители Красного Села пожаловались, что ледяная гладь сделала смертельно опасным вход в детскую поликлинику. Десятки горожан ежедневно попадают в больницы с травмами, в том числе «зимними». Погода к ним всё еще располагает. Петербуржцам и гостям города в выходные придется семенить по лужам под мокрым снегом. Тем временем с начала года в Санкт-Петербурге возбудили более 170 административных дел о плохой уборке домов от снега и наледи. Судя по ситуации в городе, до множества адресов проверка не добралась.

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Комментарии (4)

PetAboveGrimes
+++++)))))
52525252
Вот бы к губернатору и всем его прихвостням относились как к нам. Не справляетесь не получаете зарплату или уволить. Вот вам и откровение кто раб,а кто типа господин слуга народа.
Смешно и грустно. Но неужели нет воли у губернатора навести порядок на улицах со снегом и льдом? Прокуратура конечно тоже будет молчать, ведь все друзья, все все понимают.
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