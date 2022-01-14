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Петербуржцы передвигаются, обнимая дома. Но всё равно падают

Вероятность получить травму во время пешеходной прогулки по Петербургу сегодня выше, чем в обычный день. Дороги очень скользкие.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Фотобанк «Фонтанки» за последние сутки пополнился множеством кадров с поскользнувшимися и упавшими горожанами.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Тротуары превратились в полосу препятствий с лужами, катками и кучами скользкого снега вчера, и сегодня станет только хуже.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Фото: «Фонтанка.ру»
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Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

К вечеру 14 января, по прогнозам синоптиков, может подморозить.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, за синоптическую ситуацию в городе отвечает тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. Пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега, температурный фон будет постепенно понижаться. Во второй половине дня слегка подморозит. Атмосферное давление будет повышаться и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

hoboot
это ну ...слов нет. у нас соседка сломала шейку бедра у школы,ребенка отводила. голый лёд, сам там чуть кости не переломал. сугробы и то ледяные. город без хозяина вообще, ещё мусором все завалено.
aлёна
Руководители и ответственные лица! обращаюсь ко всем службам - сделайте так, чтобы в городе можно было ходить не скользить! Перемещение по городу опасно - постоянно скользко. цель одна - только бы донести себя до работы, до дома. до магазина - колдобины на дороге, скользко, если расчищено до асфальта, то не посыпано ничем. О каком красивом белом городе вы говорите, если человеку приходится выживать в зимнее время года. Дожить бы до весны, не повредив себя!
angel of death
везёт только тем, кто на удалёнке =)
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