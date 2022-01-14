Петербуржцы передвигаются, обнимая дома. Но всё равно падают

Фотобанк «Фонтанки» за последние сутки пополнился множеством кадров с поскользнувшимися и упавшими горожанами.
Тротуары превратились в полосу препятствий с лужами, катками и кучами скользкого снега вчера, и сегодня станет только хуже.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
К вечеру 14 января, по прогнозам синоптиков, может подморозить.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, за синоптическую ситуацию в городе отвечает тыловая, более холодная часть уходящего на восток циклона. Пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и снега, температурный фон будет постепенно понижаться. Во второй половине дня слегка подморозит. Атмосферное давление будет повышаться и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.