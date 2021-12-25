Пешеходы идут по улицам Петербурга на лыжах. Город засыпает снегом

Из-за сугробов улицы становятся непроходимыми не только для транспорта, но и для пешеходов. Некоторые горожане выходят из положения. На Заневском проспекте корреспондент «Фонтанки» заметил двух лыжниц. Дамы явно не стремились к спортивным рекордам, а просто прогуливались.

Сильный снег заметили петербуржцы не только в центральной части города, но и на его окраинах.

В городе несколько дней хозяйничал циклон «Квинтинус», к субботе он переехал в Москву. Из-за сильного снегопада авиасообщение между двумя столицами обременяется задержками.

В Петербурге наблюдаются аномальные для выходного дня пробки. Стоит Московское шоссе и КАД у съезда в районе «Меги Парнас».

В Северной столице стоят ненормальные морозы, температура в городе ниже нормы примерно на 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 26 декабря, днём столбик термометра опустится до -13 градусов, ночью похолодает до -18.

До Нового года выпавший снег не растает. Синоптики обещают Петербургу впервые за последние пять лет зимнюю сказку в ночь на первое января.