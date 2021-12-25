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Пешеходы идут по улицам Петербурга на лыжах. Город засыпает снегом

Мощный снегопад накрыл Петербург вечером 25 декабря. Белые хлопья падают стеной, снижая видимость на дорогах.

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Из-за сугробов улицы становятся непроходимыми не только для транспорта, но и для пешеходов. Некоторые горожане выходят из положения. На Заневском проспекте корреспондент «Фонтанки» заметил двух лыжниц. Дамы явно не стремились к спортивным рекордам, а просто прогуливались.

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Сильный снег заметили петербуржцы не только в центральной части города, но и на его окраинах.

«Фонтанка.ру»

В Петербурге наблюдаются аномальные для выходного дня пробки. Стоит Московское шоссе и КАД у съезда в районе «Меги Парнас».

В городе несколько дней хозяйничал циклон «Квинтинус», к субботе он переехал в Москву. Из-за сильного снегопада авиасообщение между двумя столицами обременяется задержками.

В Северной столице стоят ненормальные морозы, температура в городе ниже нормы примерно на 8 градусов. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 26 декабря, днём столбик термометра опустится до -13 градусов, ночью похолодает до -18.

До Нового года выпавший снег не растает. Синоптики обещают Петербургу впервые за последние пять лет зимнюю сказку в ночь на первое января.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (33)

265116337
Товарищи, не ругайтесь, скоро март месяц-все растает..
АдМиРал
На Васильевском в Гавани с 17 до 18 насыпало ровно 5 см. Был красивейший снегопад с метелью. Гуляли с женой от Детской до Прибалтийской. Ни одного дворника, снегоуборочной машины и даже Беглова с лопатой не обнаружено.
Но зима великолепна!!!
Иван 2пырьев
Вот как снег - все сразу рукоклюи.
У меня - настроение отключить все и пожечь в поворотах и на разгонах.
"Кто-то страшный", угадайте диагноз!!
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