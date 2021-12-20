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Снег не растает. Петербургу впервые за пятилетку обещают зимнюю сказку на Новый год

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Петербурге. Впервые за последние несколько лет ожидается морозное настроение.

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Как рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 20 декабря, последний месяц в году выдался в Петербурге с неустойчивыми характеристиками, сильные морозы сменяла оттепель. «Если продлить эту тенденцию, то мы придём к тому, что Новый год должен быть достаточно зимним и холодным по меркам Санкт-Петербурга, — отметил синоптик. — Высокая вероятность того, что выпадет небольшой снег в новогоднюю ночь. А преобладающая температура с 31-го на 1-е сейчас видится в диапазоне от -7 до -12».

Схожий предварительный прогноз дал и метеоролог Юрий Куткевич. «Ожидается слабоморозная погода с температурой от -3 до -8. Осадки сложнее прогнозировать, чем температуру, но я сделаю предположение, что в новогоднюю ночь либо выпадет немного снега, либо вообще его не будет», — отметил Куткевич в разговоре с «Фонтанкой».

Оба синоптика сошлись во мнении, что серьёзных оттепелей до Нового года не ожидается, а значит, выпавший снег растаять не успеет. Точный прогноз на новогоднюю ночь будет известен 27–28 декабря.

Последняя морозная новогодняя ночь выдалась в Петербурге с 2015-го на 2016 год. Тогда столбик термометра упал до -13 градусов. Следующие пять новогодних праздников были достаточно тёплыми с температурой не ниже -3,5 градуса.

Сегодня опубликовал прогноз на новогоднюю ночь сервис «Яндекс.Погода». Согласно его данным, с 29 декабря в Петербурге начнётся потепление, температура повысится до 0. В саму же ночь на 1 января может быть до плюс 2 градусов.

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Комментарии (10)

Veta2012
Да пофигу, привыкши уже, что новогодняя елка плавает в луже среди собачих фекалий
nalchik11
А в прошлом году снега не было? За городом, например, в новогоднюю снег был
Cashmare
битва экстрасенсов, блин
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