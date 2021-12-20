Снег не растает. Петербургу впервые за пятилетку обещают зимнюю сказку на Новый год

Как рассказал «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 20 декабря, последний месяц в году выдался в Петербурге с неустойчивыми характеристиками, сильные морозы сменяла оттепель. «Если продлить эту тенденцию, то мы придём к тому, что Новый год должен быть достаточно зимним и холодным по меркам Санкт-Петербурга, — отметил синоптик. — Высокая вероятность того, что выпадет небольшой снег в новогоднюю ночь. А преобладающая температура с 31-го на 1-е сейчас видится в диапазоне от -7 до -12».

Схожий предварительный прогноз дал и метеоролог Юрий Куткевич. «Ожидается слабоморозная погода с температурой от -3 до -8. Осадки сложнее прогнозировать, чем температуру, но я сделаю предположение, что в новогоднюю ночь либо выпадет немного снега, либо вообще его не будет», — отметил Куткевич в разговоре с «Фонтанкой».



Оба синоптика сошлись во мнении, что серьёзных оттепелей до Нового года не ожидается, а значит, выпавший снег растаять не успеет. Точный прогноз на новогоднюю ночь будет известен 27–28 декабря.



Последняя морозная новогодняя ночь выдалась в Петербурге с 2015-го на 2016 год. Тогда столбик термометра упал до -13 градусов. Следующие пять новогодних праздников были достаточно тёплыми с температурой не ниже -3,5 градуса.



Сегодня опубликовал прогноз на новогоднюю ночь сервис «Яндекс.Погода». Согласно его данным, с 29 декабря в Петербурге начнётся потепление, температура повысится до 0. В саму же ночь на 1 января может быть до плюс 2 градусов.

