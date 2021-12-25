Между двумя столицами опаздывают самолеты, в Москве непогода и предновогодний исход

Сильный снегопад и выросшее количество пассажиров заставляют самолеты задерживаться в столичных аэропортах. Отрикошетило и на Петербург.

Несколько рейсов вечером 25 декабря задерживаются в Пулково. Вероятно, причина в том, что с опозданием они прилетели из Москвы. В среднем задержка составляет около получаса, но есть и более длительные переносы.

В Москве за день отменено или задержано уже больше 80 рейсов. Там сильный снег, однако столичные СМИ пишут, что сами аэропорты работают в штатном режиме. Кроме того, отмечается, что жители столицы начали разъезжаться на праздники по домам в регионы и на отдых на курорты.