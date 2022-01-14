«Вход смертельно опасен». Горожане жалуются на «каток» перед детской поликлиникой в Красном Селе

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии ледяной глади, которая тянется прямо от ведущих в учреждение ступенек.
«Вход в новую детскую поликлинику на ул. Восстановления смертельно опасен. И, конечно, никому нет дела. Бесхозяйственность проникла во все сферы жизни города», — жалуется 14 января местный житель в группе «Транспортный коллапс, Красное Cело» «ВКонтакте».
«Фонтанка» направила официальный запрос в администрацию Красносельского района. Оперативно дозвониться в больницу корреспонденту не удалось.
За последние сутки в Петербурге возросло число пострадавших из-за гололедицы. В НИИ скорой помощи в Петербурге привезли 50 человек, в том числе с «зимними» травмами. Чтобы не поскользнуться, пешеходам приходится хвататься за столбы и дома. При этом к вечеру в городе может подморозить.