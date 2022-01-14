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«Вход смертельно опасен». Горожане жалуются на «каток» перед детской поликлиникой в Красном Селе

Петербуржцы недовольны незапланированным катком, который образовался у входа в детское поликлиническое отделение №22 городской больницы №93 в Красном Селе.

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Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии ледяной глади, которая тянется прямо от ведущих в учреждение ступенек.

«Вход в новую детскую поликлинику на ул. Восстановления смертельно опасен. И, конечно, никому нет дела. Бесхозяйственность проникла во все сферы жизни города», — жалуется 14 января местный житель в группе «Транспортный коллапс, Красное Cело» «ВКонтакте».

«Фонтанка» направила официальный запрос в администрацию Красносельского района. Оперативно дозвониться в больницу корреспонденту не удалось.

За последние сутки в Петербурге возросло число пострадавших из-за гололедицы. В НИИ скорой помощи в Петербурге привезли 50 человек, в том числе с «зимними» травмами. Чтобы не поскользнуться, пешеходам приходится хвататься за столбы и дома. При этом к вечеру в городе может подморозить.

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Комментарии (3)

Steam
Такое ощущение, что весь город - один большой каток.
Ходил гулять - все тротуары - сплошной гололед.
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