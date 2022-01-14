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С начала года в Петербурге возбудили 173 дела о плохой уборке домов от снега и наледи. Виновным грозят штрафы

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За первые две недели января Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проверила деятельность 243 управляющих компаний города. За плохую уборку жилых домов от снега и наледи возбуждено 173 административных дела на общую сумму штрафов в 12,45 млн рублей.

Как сообщает 14 января пресс-служба ГАТИ, с начала года инспекция проверила уборку двух тысяч жилых домов Петербурга. Нарушения были выявлены в 20%.

«Оценивая результаты уборки города от снега, основными нарушениями по-прежнему остаются: несвоевременная очистка крыш от снега и наледи, складирование снега на газонах и у фасадов многоквартирных домов, несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» писала, что с начала снегопадов в Петербурге выписали штрафы более чем на 40 миллионов рублей за плохую уборку снега и наледи.

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Комментарии (3)

264748241
Все штрафы ЖЭКи раскидуют на жильцов. Так что им по барабану, кто и на сколько их оштрафуют. Администрация города плохо работает и контролирует работу Жэков. Видимо все повязано, дворы не убраны, подьезды и лифты не моют, АППЗ в отвратном состоянии. А жалобы администрация отравляет в ЖЭКи, а те опять отписку пишут жильцам. Замкнутый круг. Нужны новые законы и меры ответсвенности по ЖЭКам
theHard
в чём смысл этих штрафов?
Brit
Моему укравдому с пятого пинка жилинспекция выписала такой штраф. 100 рублей. Которые пристав списал через год "за невозможностью нахождения должника".
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