С начала года в Петербурге возбудили 173 дела о плохой уборке домов от снега и наледи. Виновным грозят штрафы

За первые две недели января Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проверила деятельность 243 управляющих компаний города. За плохую уборку жилых домов от снега и наледи возбуждено 173 административных дела на общую сумму штрафов в 12,45 млн рублей.



Как сообщает 14 января пресс-служба ГАТИ, с начала года инспекция проверила уборку двух тысяч жилых домов Петербурга. Нарушения были выявлены в 20%.



«Оценивая результаты уборки города от снега, основными нарушениями по-прежнему остаются: несвоевременная очистка крыш от снега и наледи, складирование снега на газонах и у фасадов многоквартирных домов, несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов», — говорится в сообщении.

