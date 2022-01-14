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«Снегодождь, опять снегодождь». Выходные в Петербурге будут «расхлябленными»

Выходные в Петербурге не принесут никаких перемен в плане погоды. Жителям и гостям города придется семенить по лужам под мокрым снегом.

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По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь на субботу температура воздуха не опустится ниже нуля градусов. Днём 15 января ситуация не изменится. Местами периодически будет идти небольшой мокрый снег.

В ночь на воскресенье похолодает до минус шести градусов. В дневные часы воздух вновь прогреется, до одного градуса со знаком плюс. Риск попасть под снегодождь – высокий.

Резкое потепление в Петербурге на фоне плохой уборки улиц и дворов привело к образованию катков и луж. Кажется, мы снова «столкнулись с обыкновенной расхлябленностью» коммунальщиков.

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