«Снегодождь, опять снегодождь». Выходные в Петербурге будут «расхлябленными»

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь на субботу температура воздуха не опустится ниже нуля градусов. Днём 15 января ситуация не изменится. Местами периодически будет идти небольшой мокрый снег.



В ночь на воскресенье похолодает до минус шести градусов. В дневные часы воздух вновь прогреется, до одного градуса со знаком плюс. Риск попасть под снегодождь – высокий.



Резкое потепление в Петербурге на фоне плохой уборки улиц и дворов привело к образованию катков и луж. Кажется, мы снова «столкнулись с обыкновенной расхлябленностью» коммунальщиков.