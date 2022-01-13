В Колпино девочка поскользнулась и травмировала позвоночник. Прокуратура ищет, с кого спросить

Школьницу госпитализировали после падения на обледеневшей дороге в Колпинском районе Петербурга. По факту случившегося проверку начала прокуратура.



Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне вечером бригаду скорой вызвали к пятиэтажке на проспекте Ленина в Колпино, где помощь требовалась 12-летней девочке. По предварительным данным, около часа дня в среду она поскользнулась на дороге между школой и домом.



Медики зафиксировали закрытую травму шейно-грудного отдела позвоночника и направили школьницу в детскую больницу имени Раухфуса с подозрением на перелом.

