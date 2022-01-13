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В Колпино девочка поскользнулась и травмировала позвоночник. Прокуратура ищет, с кого спросить

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Школьницу госпитализировали после падения на обледеневшей дороге в Колпинском районе Петербурга. По факту случившегося проверку начала прокуратура.

Как стало известно «Фонтанке» 13 января, накануне вечером бригаду скорой вызвали к пятиэтажке на проспекте Ленина в Колпино, где помощь требовалась 12-летней девочке. По предварительным данным, около часа дня в среду она поскользнулась на дороге между школой и домом.

Медики зафиксировали закрытую травму шейно-грудного отдела позвоночника и направили школьницу в детскую больницу имени Раухфуса с подозрением на перелом.

Прокуратура Колпинского района выясняет, кто ответственный за обслуживание территории.

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Комментарии (4)

Евгений Харламов
В Колпино чиновникам всё всегда сходит с рук. Что картели, что коррупционные схемы... И это преступление на тормозах спустят.
267011328
ну а в прошлом году когдагады навальнята митинги устраивали техника по уборке улиц всё перекрывала главное что бы врага захомутать а не улицы убирать люблю программу невзорыча паноптикум пересмотреть 80-90 стало только хуже скоро завопи верните 90- е была какая-то надежда и паерспекктива а скоро...
267011328
жаль что многие не помнят григория васильеча романова разве что имеряк якобы бил посуду из эрмитажа на свадьбе дочери лажа дерьмократов а если бы с девочкой что-либо подобное произошло бы при нём я жил в то время скажем так золотое за это кирдык с занесением в партийное дело город строился убирался развивался ныне-помойка
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